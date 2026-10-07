കൊച്ചി: ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ളയിലെ കട്ടിളപ്പാളി കേസില് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കരട് കുറ്റപത്രം ഹൈക്കോടതിയില് സമര്പ്പിച്ചു.കരട് കുറ്റപ്പത്രത്തില് 292 സാക്ഷികളുടെ മൊഴിയുണ്ട്.
അന്തിമകുറ്റപ്പത്രം സമര്പ്പിക്കാന് നാഷണല് മെറ്റലര്ജിക്കല് ലബോട്ടറിയില് നിന്നുള്ള ഫോറന്സിക് പരിശോധന ഫലം കൂടി കിട്ടേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച ഈ ഫലം കിട്ടും. ഇതിന് ശേഷം 25ന് അന്തിമ കുറ്റപ്പത്രം സമര്പ്പിക്കാനാകും.ആവശ്യപ്പെട്ട സാവകാശം ഹൈക്കോടതി അനുവദിച്ചു.
അഴിമതി തടയല് നിയമം ചുമത്തിയതിനാല് കേസില് പ്രോസിക്യൂഷന് അനുമതി വേണം എന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.ശബരിമല ദ്വാരപാലക സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസില് അന്തിമ കുറ്റപത്രം അടുത്ത മാസം 25 ഓടെ സമര്പ്പിക്കുമെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് അറിയിച്ചു.