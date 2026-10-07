തിരുവനന്തപുരം ; കൗൺസിലർ ആർ സുഗതൻ ജയിൽ മോചിതനായതിന് പിന്നാലെ കോൺഗ്രസ് നേതാവും കൗണ്സിലറുമായ കെഎസ് ശബരീനാഥന് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ പരിഹാസം. തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ ഭരണം താഴെ വീഴുമെന്നുമുള്ള കണക്കുകൂട്ടലിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി ശബരീനാഥൻ . ഇത് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ ശബരിനാഥൻ പങ്ക് വയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
കൗൺസിലർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ആർ ശ്രീലേഖ രാജിവെച്ചെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ‘ സുഗതൻ ജയിലിൽ, കൗൺസിലർ ശ്രീലേഖ ഐപിഎസ് രാജിവച്ചിട്ട് ഒളിവിൽ, ജനം പെരുവഴിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കൊച്ചു തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്നതെന്നാണ് ‘ ശബരീനാഥൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചത്. ശബരിയുടെ പോസ്റ്റ് വന്ന് 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ സുഗതൻ ജയിൽ മോചിതനാകുകയും, ശ്രീലേഖ രാജി വയ്ക്കുന്നില്ലെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ ഭരണം പിടിക്കാൻ നടന്ന ശബരിനാഥൻ നാണംകെടുകയും ചെയ്തു.
ഞങ്ങളുടെ കൊക്കിൽ ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ സുഗതൻ കൗൺസിലറാകില്ല, എന്നായിരുന്നു അന്ന് ശബരിനാഥൻ നടത്തിയ വെല്ലുവിളി. ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന് സുഗതൻ പുറത്തിറങ്ങിയതോടേ ‘ ശബരിയുടെ കൊക്ക് ചത്തോയെന്നാണ് പലരും അന്വേഷിക്കുന്നത് .ശബരിയുടെ കൊക്ക് ജീവനോടെ കാണുമായിരിക്കുമല്ലോ? ശബരിനാഥന്റെ കൊക്കിനു ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു..എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു കമൻറുകൾ.
‘ ശബരിയുടെ കൊക്ക് നെഞ്ച് പിളര്ന്ന് ദിവംഗതനായി , രാവിലെ 10 മുതല് 12 വരെ നഗരസഭയ്ക്ക് മുന്നില് പൊതുദര്ശനം….1 മണിക്ക് കൊക്ക് തവളയെ പിടിക്കാന് പോയിരുന്ന പാടത്തിന് നടുവില് പൊതുദര്ശനം….3 മണിക്ക് വിലാപ യാത്ര….5 മണിക്ക് ശവ സംസ്കാരം….വരുന്നവര് ആരും ശബരിയെ നോക്കി ചിരിക്കാനോ ഒന്നും ചോദിക്കാനോ പാടില്ല.‘ എന്നിങ്ങനെ ചരമ അറിയിപ്പ് വരെ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.