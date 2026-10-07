കൽപ്പറ്റ: അബ്കാരി കേസിൽ റിപ്പോർട്ടർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി എംഡി ആന്റോ അഗസ്റ്റിന്റെ വാഴവറ്റയിലെ വീട്ടിൽനിന്ന് അനധികൃത മദ്യം പിടിച്ചെടുത്ത അബ്കാരി കേസിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യാമാതാവ് ലില്ലി ജോസ് നൽകിയ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ കൽപ്പറ്റ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി തള്ളി. കൽപ്പറ്റ സെഷൻസ് കോടതിയുടേതാണ് നടപടി.
കേസിൽ ലില്ലി ജോസ് ഇതുവരെ പ്രതിയല്ലാത്തതിനാൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോടതി ഇത് തള്ളി. എന്നാൽ ഭാവിയിൽ പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ നോട്ടീസ് നൽകിയ ശേഷം മാത്രമേ അറസ്റ്റ് പാടുള്ളൂ എന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആന്റോ അഗസ്റ്റിന്റെ വാഴവറ്റയിലുള്ള വീട്ടിൽനിന്ന് 67 ലിറ്ററിലധികം അനധികൃത വിദേശമദ്യം പിടികൂടിയിരുന്നു. തുടർന്ന് സെപ്റ്റംബർ 2026-ൽ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും റിമാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഈ വീട് തന്റെ പേരിലല്ലെന്നും ലില്ലി ജോസിന്റെ പേരിലാണെന്നുമായിരുന്നു ആന്റോ അഗസ്റ്റിന്റെ മുൻ വാദം. ഇതേത്തുടർന്ന് മൊഴിയെടുക്കാൻ എക്സൈസ് സംഘം എത്തിയെങ്കിലും ഇവരെ കണ്ടെത്താനാകാതെ വന്നതോടെയാണ് ലില്ലി ജോസ് മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിനായി കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ലില്ലിയെ കേസിൽ പ്രതി ചേർത്തിട്ടില്ലെന്നാണ് എക്സൈസ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.
തറവാട് വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഭാര്യാമാതാവിനാണെന്നാണ് ആന്റോ അഗസ്റ്റിൻ സുൽത്താൻ ബത്തേരി കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്. ജപ്തിയിലായ വീട് ലേലത്തിൽ പിടിച്ചത് ലില്ലിയാണെന്നും ആന്റോ കോടതിയിൽ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. കോടതി അറ്റാച്ച്മെന്റ് നടപടികളുടെ ഭാഗമായി നിലനിൽക്കുന്ന വസ്തുവായതിനാൽ തന്റെ പേരിൽ കേസെടുക്കാനാകില്ലെന്നായിരുന്നു ആന്റോയുടെ വാദം. താൻ മദ്യം കുടിക്കാറില്ലെന്നും വീടും വസ്തുവും സർഫാസി ആക്ട് പ്രകാരം വിൽപനയിലേക്ക് പോയതാണെന്നും ആന്റോ വാദിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ വീട് ആന്റോയുടെ പേരിൽ തന്നെയാണെന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത്. വീട് ആന്റോ അഗസ്റ്റിന്റേത് തന്നെയെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വോട്ടർ പട്ടികയിലെ വിവരങ്ങൾ, കെഎസ്ഇബി ബില്ല്, വില്ലേജ് രേഖകൾ എന്നിവയും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു.