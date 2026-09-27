കിഴക്കമ്പലം: റിപ്പോര്ട്ടര് ടിവിക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി കിറ്റക്സ് എംഡിയും ട്വന്റി 20 ചെയര്മാനുമായ സാബു എം. ജേക്കബ്. തനിക്കെതിരെ വാര്ത്തകള് പ്രസിദ്ധീകരിക്കരുതെന്ന കോടതി ഉത്തരവ് നിലനില്ക്കെയാണ് തെറ്റായ വിവരങ്ങള് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് തുടരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
റിപ്പോര്ട്ടര് ചാനലിനെതിരെ മാനനഷ്ടത്തിന് കേസ് കൊടുക്കുമെന്നും റിപ്പോര്ട്ടര് ടിവി മാനേജിങ് എഡിറ്റര് ആന്റോ അഗസ്റ്റിനെതിരെ തിങ്കളാഴ്ച നിര്ണായക തെളിവുകള് പുറത്തുവിടുമെന്നും സാബു എം. ജേക്കബ് അറിയിച്ചു.
തെലങ്കാന സര്ക്കാര് 90 വര്ഷത്തേക്ക് പണയമായി തന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ വില 3000 കോടിയായി കാണിച്ച് 2000 കോടി താന് തട്ടിയെടുത്തുവെന്നാണ് തനിക്കെതിരെ വന്ന വാര്ത്ത. അതുവഴി 2000 കോടിയുടെ കുംഭകോണം നടത്തിയെന്നാണ് ആരോപണം. തെലങ്കാന സര്ക്കാരിന്റെ ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി പോലും ഈട് വെച്ചിട്ടില്ലെന്നും കിറ്റെക്സിന്റെ സ്വന്തം പേരിലുള്ള സ്ഥലമാണ് ബാങ്കില് പണയം വച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
തെലങ്കാന സര്ക്കാരില് നിന്ന് 187.2 ഏക്കര് സ്ഥലം താന് വാങ്ങിയതാണ്. ആ വസ്തുവിന്റെ വിലയായ 38 കോടി സര്ക്കാരിന് നല്കി കിറ്റക്സിന്റെ പേരില് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തു.
തന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലം ബാങ്കിന് ഈടായി നല്കുന്നതില് നിയമവിരുദ്ധമായി ഒന്നും ഇല്ല. എസ്ബിഐയില് നിന്ന് 900 കോടി നിയമവിരുദ്ധമായി ലോണെടുത്തു എന്നാണ് മറ്റൊരു ആരോപണം. എന്നാല് ബാങ്ക് തന്നെ അത് നിഷേധിച്ച് രംഗത്തെത്തി. ഒരു രൂപ പോലും അവിടുന്ന് ലോണ് കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല. നിയമവിരുദ്ധമായി നടക്കുന്ന റിപ്പോര്ട്ടര് ചാനല് വ്യാജരേഖ ഉണ്ടാക്കി കേസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു.
4 വര്ഷമായി തെലങ്കാനയിലെ കമ്പനിക്ക് ലാഭം ഉണ്ടായില്ലെന്നാണ് മറ്റൊരു ആരോപണം. എന്നാല് കഴിഞ്ഞവര്ഷം ആണ് പ്രൊഡക്ഷന് തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ എങ്ങിനെ ലാഭം കാണിക്കും. തനിക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണം എസ്ഐടിയോ അല്ലെങ്കില് സിബിഐയോ അന്വേഷിക്കട്ടെ. ഏതന്വേഷണവും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായും സാബു തുടര്ന്നു.
എല്ലാ ഏജന്സികളുടേയും അനുമതിയോടെയാണ് കിറ്റക്സ് കമ്പനി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 26 വര്ഷമായി കമ്പനി ലാഭമുണ്ടാക്കുകയും ഓഹരി ഉടമകള്ക്ക് ഡിവിഡന്റ് നല്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനമാണ്. ആരോപണം തെളിഞ്ഞില്ലെങ്കില് ഇത് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തവര് തല മൊട്ടയടിച്ച് ചാനല് അടച്ചുപൂട്ടി വ്യാജ വാര്ത്ത നല്കിയതിന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് മാപ്പ് പറയണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കിഴക്കമ്പലത്ത് നടന്ന വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് കിറ്റെക്സ് തെലങ്കാന യൂണിറ്റിന്റെ സിഎഫ്ഒ അനു, കിറ്റെക്സ് ഗാര്മെന്റ്സിന്റെ സിഎഫ്ഒ ബോബി മൈക്കിള് എന്നിവരും സംബന്ധിച്ചു.