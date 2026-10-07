മാവേലിക്കര: സംസ്ഥാന മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പില് സ്ഥാനക്കയറ്റ പട്ടിക തയാറാക്കി, വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയിട്ട് ഒരു മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും അന്തിമ ഉത്തരവിറങ്ങിയില്ല. സ്ഥലമാറ്റം, പ്രമോഷന് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭരണകക്ഷിയിലെ ചില നേതാക്കളുടെ വിലപേശലാണ് പട്ടിക പുറത്തിറങ്ങാത്തതെന്നാണ് ആക്ഷേപം.
ആഗസ്ത് 5ന് നടന്ന ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റല് പ്രമോഷന് കമ്മിറ്റി (ഡിപിസി-ഉന്നതം) യോഗത്തില് തയാറാക്കിയ അന്തിമ പട്ടിക സപ്തംബര് ഒന്നിന് സര്ക്കാരിന് സമര്പ്പിച്ചു. സീനി
യര് ഡെപ്യൂട്ടി ട്രാന്സ്പോര്ട്ട് കമ്മീഷണര്, ഡെപ്യൂട്ടി ട്രാന്സ്പോര്ട്ട് കമ്മീഷണര്, റീജണല് ട്രാന്സ്പോര്ട്ട് ഓഫീസര്/അസി. ട്രാന്സ്പോര്ട്ട് കമ്മീഷണര്, ജോ. റീജിയണല് ട്രാന്സ്പോര്ട്ട് ഓഫീസര് തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള 37 പേരുടെ പട്ടികയാണ് തയാറാക്കിയത്.
ഡെ. കമ്മീഷണര്മാര് ആയിരുന്ന സി.വി.എം. ഷരീഫ്, എം.പി. ജയിംസ് എന്നിവരെ സീനിയര് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര്മാരായും ആര്ടിഒ ആയിരുന്ന പി.ആര്. സുമേഷിനെ ഡെ.
ട്രാന്സ്പോര്ട്ട് കമ്മീഷണറായും ജോ. ആര്ടിഒമാരായിരുന്ന 11 പേരെ ആര്ടിഒ, ഡെപ്യൂട്ടി ട്രാന്സ്പോര്ട്ട് കമ്മീഷണര് തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിലേക്കും 23 മോട്ടോര് വെഹിക്കിള് ഇന്സ്പെക്ടര്മാരുടെയും ഒരു സീനിയര് സൂപ്രണ്ടിനെ അക്കൗണ്ട് ഓഫീസറാക്കിയുമുള്ള പ്രമോഷന് പട്ടികയാണ് അന്തിമ ഉത്തരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്നത്.
മോട്ടോര് വാഹനവകുപ്പിലെ വിവിധ തസ്തികകള് മാസങ്ങളായി ഒഴിഞ്ഞു കിടന്നിട്ടും നിയമനം നടക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതികള് നിലനില്ക്കെയാണ് സ്ഥാനക്കയറ്റ പട്ടികയില് തീരുമാനം വൈകുന്നത്. എംവിഐമാരുടെയും ആര്ടിഒ, ജോ. ആര്ടിഒമാരുടെയും സ്ഥാനക്കയറ്റം നല്കാത്തതിനാല് വകുപ്പ് പ്രവര്ത്തനം പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. സ്ഥാനക്കയറ്റം വൈകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവനക്കാര്ക്കിടയില് വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയര്ന്നിട്ടുണ്ട്.
സ്ഥാനക്കയറ്റ പട്ടിക തയാറായിട്ടും അന്തിമ ഉത്തരവിറക്കാന് വൈകുന്നതിനാല് വകുപ്പിന്റെ പ്രവര്ത്തനം പലയിടങ്ങളിലും കുത്തഴിഞ്ഞ നിലയിലാണ്. ആര്ടിഒ, ജോ. ആര്ടിഒ, മോട്ടോര് വെഹിക്കിള് ഇന്സ്പെക്ടര്മാര് തുടങ്ങിയ പ്രധാന തസ്തികകളില് ആവശ്യത്തിന് ആളില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്.
ഇത് കാരണം ആര്ടി ഓഫിസുകളുടെ ദൈനംദിന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പലയിടത്തും താളംതെറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഈ കാലതാമസം കാരണം ലൈസന്സ് പരിശോധന, വാഹന രജിസ്ട്രേഷന്, റോഡ് സുരക്ഷാ പരിശോധനകള് തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന സേവനങ്ങളെയെല്ലാം വലിയ രീതിയില് ബാധിക്കുന്നു.