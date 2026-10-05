തിരുവനന്തപുരം ; ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ടു വിവാഹം കഴിച്ച യുവതിയുടെ സ്വകാര്യ ദൃശ്യങ്ങൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ച കേസിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ. പള്ളിപ്പുറം സ്വദേശി മുഹമ്മദ് സഹീർ (26) ആണ് മണ്ണന്തല പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായത്.
അമ്പൂരി സ്വദേശിയായ നഴ്സിങ് വിദ്യാർഥിനിയാണു പരാതിക്കാരി. മേയ് മാസത്തിലായിരുന്നു യുവതിയും മുഹമ്മദ് സഹീറും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം. ട്ടടയിൽ വാടകവീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ പണത്തിനു വേണ്ടി ഇയാൾ യുവതിയെ ക്രൂരമായി മർദിക്കുകയും, പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തെന്നാണ് പരാതി. കെട്ടിയിട്ട് മർദ്ദിച്ചെന്നും യുവതി പൊലീസിന് മൊഴി നൽകി. പീഡനം തുടർന്നതോടെ വീട്ടിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട യുവതി കോളജ് ഹോസ്റ്റലിൽ അഭയം തേടി. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് യുവതിയുടെ സ്വകാര്യ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രതി വാട്സാപ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, ടെലിഗ്രാം അക്കൗണ്ടുകളിലും പ്രചരിപ്പിച്ചത്.
തുടർന്നാണു പരാതി നൽകിയത്. കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിനു പിന്നാലെ ഇന്നലെ പ്രതിയെ പിടികൂടി. സഹീറിനെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.