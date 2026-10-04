തിരുവനന്തപുരം:യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റലിന് മുന്നിലെ എസ്എഫ്ഐ- യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് സംഘര്ഷത്തില് കര്ശന നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് കത്ത് നല്കി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്. ഏകപക്ഷീയമായ ആക്രമണങ്ങളില് അടിയന്തര നടപടി എടുക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. നടന്നത് കേരള പൊലീസും യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസും സംയുക്തമായി നടത്തിയ ആക്രമണമാണ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റല് പരിസരത്തുനിന്ന് പ്രതിഷേധം ആരംഭിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ദുരൂഹമാണ്. പ്രകടനം ഹോസ്റ്റല് പരിസരത്തുനിന്ന് ആരംഭിക്കാന് അനുമതിയുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് അന്വേഷിക്കണം.
ജില്ലാ അധ്യക്ഷന് ഉള്പ്പെടെയുള്ളവര് കല്ലെറിയുന്ന ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്തുവന്നിട്ടും അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാന് നേതൃത്വമോ പൊലീസോ തയാറായില്ല.പ്രകടനത്തിന് ശേഷം തിരികെയെത്തി അക്രമം തുടര്ന്ന യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസുകാര്ക്ക് പൊലീസ് പൂര്ണ സംരക്ഷണം നല്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനെന്ന വ്യാജേന വാര്ഡന്റെ അനുമതിയമില്ലാതെ ഹോസ്റ്റല് ഗേറ്റ് തകര്ത്ത് അകത്തുകയറിയ പൊലീസ് എസ് എഫ് ഐ പ്രവര്ത്തകരെ മൃഗീയമായി തല്ലിച്ചതച്ചു.
ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിര്ദ്ദേശപ്രകാരം വിദ്യാര്ത്ഥികളെ ശാന്തരാക്കാന് എത്തിയ എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയെപ്പോലും പൊലീസ് തല്ലിച്ചതച്ചെന്ന് കത്തില് പറയുന്നു. ഈ അക്രമത്തില് മൂന്ന് വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് തലയ്ക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റു. നാല്പ്പതോളം പേര്ക്ക് മര്ദ്ദനമേറ്റു. പരിക്കേറ്റവരെ കൊണ്ടുപോയ ആംബുലന്സ് അക്രമികള് തടഞ്ഞുവെച്ച മനുഷ്യത്വരഹിതമായ സംഭവത്തിന് പോലും പൊലീസ് മൗനാനുവാദം നല്കിയെന്ന് പിണറായി വിജയന് കുറ്റപ്പെടുത്തി.
പൊതുമുതല് നശിപ്പിച്ച യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കള്ക്കെതിരെ പി ഡി പി പി ആക്റ്റ് പ്രകാരം ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകള് ചുമത്താന് പൊലീസ് തയാറായില്ല.എന്നാല് പൊലീസ് തേര്വാഴ്ചയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച സി പി എം നേതാക്കളായ മുന് എം എല് എ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്, വി ജോയ് എം എല് എ എന്നിവര്ക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകള് ചുമത്തി കേസെടുത്തതും കത്തില് എടുത്തുപറയുന്നുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ, എസ് എഫ്ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയെ സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസില് കയറി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ പേരുള്പ്പെടെ പരാമര്ശിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ കന്റോണ്മെന്റ് എസ് ഐയുടെ നടപടി പൊലീസ് ആക്ടിന്റെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണെന്നും ഇത് സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്ത്തനത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്നും പിണറായി പറഞ്ഞു.
നിയമം സംരക്ഷിക്കാന് ബാധ്യതയുള്ള പൊലീസ് തന്നെ നിയമലംഘകര്ക്ക് കുടപിടിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തില് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അടിയന്തരമായി ഇടപെടണം. കുറ്റക്കാര്ക്കെതിരെ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ലാതെ കര്ശന നിയമനടപടികള് സ്വീകരിക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കത്തില് ആവശ്യപ്പെട്ടു.