ന്യൂദൽഹി: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവികൾക്ക് ശേഷം പൊതുജനാഭിപ്രായത്തെ അനാദരിച്ചതിന് കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രി ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാൻ ഞായറാഴ്ച കോൺഗ്രസിനെ വിമർശിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതും ബാലറ്റ് പേപ്പർ വോട്ടിംഗ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതും പാർട്ടിയുടെ ഡിഎൻഎയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
ലോക്സഭയും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളും പിരിച്ചുവിടണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ചൗഹാന്റെ പരാമർശം. “എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും നിയമവിരുദ്ധമായിരുന്നു എന്നും മോദിയും ഷായും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും മുഖ്യമന്ത്രിമാരും നിയമവിരുദ്ധരാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ വഴി പുതിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
‘കോൺഗ്രസിന്റെ ഡിഎൻഎയിലെ ജനങ്ങളുടെ വിധിയെ അപമാനിക്കൽ’
കോൺഗ്രസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കുമ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നാൽ തോൽക്കുമ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുവെന്നും ചൗഹാൻ പറഞ്ഞു. കർണാടക, തെലങ്കാന, ഹിമാചൽ പ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ പാർട്ടിയുടെ വിജയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുമ്പോൾ, ആ സമയത്ത് കോൺഗ്രസ് സമാനമായ ആശങ്കകൾ ഉന്നയിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
കൂടാതെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ജനാധിപത്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യം, അത് ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഉദാഹരണമായി വർത്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ ജനാധിപത്യത്തെ അപമാനിക്കുക, ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുക, തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോറ്റാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുക, പൊതുജനാഭിപ്രായത്തെ അനാദരിക്കുക എന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഡിഎൻഎയിലുണ്ടെന്നും ചൗഹാൻ ആരോപിച്ചു.
പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരായ ഖാർഗെയുടെ പരാമർശങ്ങളെയും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ ഈ പരാമർശം നടത്തിയത്. ഇത് ജനാധിപത്യത്തിനും പൊതുജനാഭിപ്രായത്തിനും എതിരായ അപമാനമാണ്. ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്താനും ജനാധിപത്യത്തിൽ അവിശ്വാസം സൃഷ്ടിക്കാനും രാജ്യത്തുടനീളം അരാജകത്വം വ്യാപിപ്പിക്കാനുമുള്ള ശ്രമമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.