കൊച്ചി : ഫ്ലൈ ദുബായ് സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മീഡിയ വൺ ചാനലിനെ ട്രോളി ശ്രീജിത്ത് പണിക്കർ. വിമാനത്തിലെ ഒമാനി പൈലറ്റിന്റെ ആക്രമണത്തെ ശക്തമായി നേരിട്ട സ്മിത് മച്ചാർ ഇന്ത്യക്കാരനും, ഹിന്ദുവുമായതിന്റെ വേദനയിലാണ് ചാനലിന്റെ ഔട്ടോഫ് ഓർഡർ പരിപാടിയിൽ നുണപറയാൻ എത്തുന്ന റാവുത്തർ, ഇരുമ്പ്, സ്രാങ്ക്, വട്ടപ്പള്ളി സുഡാപ്പി ടീമെന്നാണ് ശ്രീജിത്ത് പണിക്കർ പറയുന്നത് . അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മളും മനസ്സിലാക്കണമെന്നും ശ്രീജിത്ത് പണിക്കർ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു.
ജിഹ്വാദി വൺ ചാനലിന്റെ ഔട്ടോഫ് ഓർഡർ പരിപാടിയിൽ നുണപറയാൻ എത്തുന്ന റാവുത്തർ, ഇരുമ്പ്, സ്രാങ്ക്, വട്ടപ്പള്ളി സുഡാപ്പി ടീമിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മളും മനസ്സിലാക്കണം.
ഒന്നാമത് ഇന്ത്യക്കാരൻ.
രണ്ടാമത് ഹിന്ദു.
മൂന്നാമത് ഗുജറാത്തി.
നാലാമത് വിശ്വാസി.
അഞ്ചാമത് ഹനുമാൻ ഭക്തൻ.
ആറാമത് മോദി ആരാധകൻ.
ഏഴാമത് ദുരന്തം തടഞ്ഞവൻ.
എട്ടാമത് ഭീകരപ്രവർത്തനം പൊളിച്ചവൻ.
ഒൻപതാമത് ജിഹാദിയെ പിടിച്ചവൻ.
പത്താമത് ഇസ്രയേലികളെ രക്ഷിച്ചവൻ.
പോരേ പൂരം. അപ്പോൾ അതുങ്ങൾ കരയും. കുറ്റപ്പെടുത്താൻ നോക്കും. ഞമ്മട തീവ്രു പാവാടാ എന്ന് പാടും. വെറും തമ്മിലടി ആയിരുന്നെന്ന് പറയും. എല്ലാർക്കും ജിഹാദിഫോബിയ ആണെന്നു പറയും.
അവരെ നമ്മളും മനസ്സിലാക്കണം. ബ്ലീസ് – എന്നാണ് ശ്രീജിത്ത് പണിക്കറുടെ വാക്കുകൾ.