മേടം രാശി (അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക ആദ്യ കാൽഭാഗം)
ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം ക്യാഷ് ഫ്ലോയിലും കോർപ്പറേറ്റ് ഫിനാൻസിലും കൂടുതൽ സ്ഥിരതയും വ്യക്തതയും കൈവരും. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾക്കായുള്ള വാണിജ്യ പ്ലാനുകൾ പ്രായോഗികമായി നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ക്രെഡിറ്റ് ബാധ്യതകളിലും വായ്പകളിലും കൃത്യമായ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം പാലിക്കുക. വിശ്വസ്തരായ ബിസിനസ്സ് പങ്കാളികളുടെ സഹകരണം പ്രൊജക്റ്റ് വിജയത്തിന് ആക്കം കൂട്ടും.
ഇടവം രാശി (കാർത്തിക അവസാന മുക്കാൽ ഭാഗം, രോഹിണി, മകയിര്യം ആദ്യ പകുതിഭാഗം)
പ്രാരംഭ മണിക്കൂറുകളിൽ ഉയർന്ന നേതൃത്വപരമായ ആത്മവിശ്വാസവും ഊർജ്ജസ്വലതയും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കരുത്തേകും. ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം ഫണ്ട് മാനേജ്മെന്റിലും ബജറ്റ് അലോക്കേഷനിലും സൂക്ഷ്മമായ പരിശോധന ആവശ്യമായി വരും. വാണിജ്യപരമായ ഉറപ്പുകൾ നൽകുമ്പോൾ പ്രായോഗികമായ മിതത്വം പാലിക്കുന്നത് കമ്പനിയുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കും.
മിഥുനം രാശി (മകയിര്യം അവസാന പകുതിഭാഗം, തിരുവാതിര, പുണർതം ആദ്യ മുക്കാൽഭാഗം)
പ്രഭാതത്തിലെ അവിചാരിത പ്രവർത്തനച്ചെലവുകൾ കാര്യക്ഷമമായ തന്ത്രങ്ങളിലൂടെ ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം പരിഹരിക്കപ്പെടും. ജീവനക്കാരുടെ കഴിവുകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ മാനേജ്മെന്റിന് സാധിക്കും. ചർച്ചകളിലും മീറ്റിംഗുകളിലും വൈകാരിക പ്രതികരണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കി നയതന്ത്ര സമചിത്തത പുലർത്തുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ നേട്ടമാകും.
കർക്കിടകം രാശി (പുണർതം അവസാന കാൽഭാഗം, പൂയം, ആയില്യം)
മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച വാണിജ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുകയും കമ്പനിയുടെ പഴയ ബാധ്യതകൾ പുനഃക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഉച്ചയ്ക്കുശേഷമുള്ള ഔദ്യോഗിക യാത്രകളിൽ കൃത്യമായ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുക. ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങളിൽ നിഷ്പക്ഷത പാലിക്കുകയും പുതിയ വിപണി നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് മുൻപ് സമഗ്രമായ സാധ്യതാപഠനം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക.
ചിങ്ങം രാശി (മകം, പൂരം, ഉത്രം ആദ്യ കാൽഭാഗം)
നിർണ്ണായകമായ ഔദ്യോഗിക ദൗത്യങ്ങൾ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി ഉന്നത മാനേജ്മെന്റിന്റെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പാക്കും. പുതിയ പ്രൊഫഷണൽ സൗഹൃദങ്ങൾ വിപണി വിപുലീകരണത്തിന് അടിത്തറയിടും. പുതിയ ബിസിനസ്സ് വെല്ലുവിളികൾ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കുക. സ്ഥാപനത്തിനുള്ളിലെ രഹസ്യ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് കർശനമായി വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് കരിയർ ഭദ്രമാക്കും.
കന്നി രാശി (ഉത്രം അവസാന മുക്കാൽഭാഗം, അത്തം, ചിത്തിര ആദ്യ പകുതിഭാഗം)
സാങ്കേതികമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന പ്രൊജക്റ്റുകൾക്ക് ഉച്ചയ്ക്കുശേഷമുള്ള തന്ത്രപരമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെ ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കും. മുതിർന്ന ഉപദേശകരുടെ പിന്തുണ പദ്ധതികൾക്ക് കരുത്താകും. വിദൂര വാണിജ്യ യാത്രകളിൽ സുപ്രധാന രേഖകളും കോർപ്പറേറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും അതീവ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുന്നത് അപ്രതീക്ഷിത നഷ്ടങ്ങൾ തടയും.
തുലാം രാശി (ചിത്തിര അവസാന പകുതിഭാഗം, ചോതി, വിശാഖം ആദ്യ മുക്കാൽഭാഗം)
പ്രഭാതത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബിസിനസ്സ് മാന്ദ്യം ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം വലിയ വിപണി ഉണർവ്വിലേക്ക് വഴിമാറും. പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉല്പാദനക്ഷമത പ്രകടമാകും. പുതിയ വാണിജ്യ ഉടമ്പടികളിലും സഖ്യങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ക്ലോസുകൾ സമഗ്രമായി നിയമപരമായി പരിശോധിക്കുന്നത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭാവി താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കും.
വൃശ്ചികം രാശി (വിശാഖം അവസാന കാൽഭാഗം, അനിഴം, തൃക്കേട്ട)
വ്യവസായ സമൂഹത്തിലും ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിലും എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രതിച്ഛായയും അന്തസ്സും ഉയരും. ഉച്ചയ്ക്കുശേഷമുള്ള പുതിയ വിപണി ചുവടുവെപ്പുകളിൽ തിടുക്കം ഒഴിവാക്കി സാവധാനത്തിലുള്ള പ്ലാനിംഗ് നടത്തുക. ബിസിനസ്സ് പങ്കാളികളുടെ ക്രിയാത്മക നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് സ്ഥാപനത്തിന് കരുത്താകും. ആരോഗ്യപരമായ കരുതൽ പ്രവർത്തനക്ഷമത നിലനിർത്തും.
ധനു രാശി (മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം ആദ്യ കാൽഭാഗം)
വിപണിയിലെ കടുത്ത മത്സരങ്ങളെയും പ്രതിരോധങ്ങളെയും കാര്യനിർവ്വഹണ സാമർത്ഥ്യം കൊണ്ട് നിഷ്പ്രഭമാക്കും. ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം ടീം പ്രോജക്റ്റുകളിൽ മികച്ച ഏകോപനവും ഉല്പാദനക്ഷമതയും കൈവരിക്കും. നിയമപരമായ തർക്കങ്ങളും കോർപ്പറേറ്റ് തടസ്സങ്ങളും നയതന്ത്ര ചർച്ചകളിലൂടെ രമ്യമായി പരിഹരിക്കുന്നത് കമ്പനിയുടെ സൽപ്പേര് സംരക്ഷിക്കും.
മകരം രാശി (ഉത്രാടം അവസാന മുക്കാൽഭാഗം, തിരുവോണം, അവിട്ടം ആദ്യ പകുതിഭാഗം)
പ്രൊഫഷണൽ നൈപുണ്യങ്ങൾ നവീകരിക്കുന്നതിനും സർഗ്ഗാത്മക ബിസിനസ്സ് ആശയങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനും സമയം വിനിയോഗിക്കും. ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം മാനേജ്മെന്റ് മീറ്റിംഗുകളിൽ കാര്യശേഷി തെളിയിക്കാൻ മികച്ച അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. മുൻകോപം പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിച്ചു ശാന്തമായ നയതന്ത്ര സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അന്തസ്സ് ഉയർത്തും.
കുംഭം രാശി (അവിട്ടം അവസാന പകുതിഭാഗം, ചതയം, പൂരൂരുട്ടാതി ആദ്യ മുക്കാൽഭാഗം)
കോർപ്പറേറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നവീകരിക്കുന്നതിനും ഭൗതിക ആസ്തികൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. തൊഴിൽ-ജീവിത സന്തുലിതാവസ്ഥ ഭംഗിയായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടും. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, ഭൂമി ഇടപാടുകളിലെ കരാർ രേഖകൾ സമഗ്രമായി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഭാവിയിലെ സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങൾ തടയും.
മീനം രാശി (പൂരൂരുട്ടാതി അവസാന കാൽഭാഗം, ഉതൃട്ടാതി, രേവതി)
നിർണ്ണായക പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഉയർന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും വേഗതയോടെയും ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കും. ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം പ്രൊഫഷണൽ മീറ്റിംഗുകളും ചർച്ചകളും അനുകൂലമായി ഭവിക്കും. ഔദ്യോഗിക ഹ്രസ്വ സന്ദർശനങ്ങളിൽ സമയപാലനം കർശനമാക്കുക. ബിസിനസ്സ് ആശയവിനിമയങ്ങളിൽ സൗമ്യമായ നയതന്ത്രജ്ഞത പുലർത്തുന്നത് പുതിയ വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങളെ സുദൃഢമാക്കും.
—
AI ജ്യോതിഷം, അസ്ട്രോളജിക്കൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സഹായത്തോടെ തയ്യാറാക്കിയത്
ഫോൺ: +919645611008