മേടം രാശി (അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക ആദ്യ കാൽഭാഗം)
അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ നിന്നോ വിദൂര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നോ പുതിയ പ്രൊഫഷണൽ സാധ്യതകൾ രൂപപ്പെടും. വാണിജ്യ യാത്രകളുടെ പദ്ധതികളിൽ നയപരമായ പുനഃക്രമീകരണങ്ങൾ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആശങ്കകൾ ഒഴിവാക്കി ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ മുന്നേറുക. കോർപ്പറേറ്റ് ബജറ്റ് വിനിയോഗത്തിൽ കണിശമായ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം പാലിക്കുന്നത് അനാവശ്യ ബാധ്യതകൾ തടയും.
ഇടവം രാശി (കാർത്തിക അവസാന മുക്കാൽ ഭാഗം, രോഹിണി, മകയിര്യം ആദ്യ പകുതിഭാഗം)
മുൻപ് പൂർത്തിയാക്കിയ പ്രോജക്റ്റുകളിൽ നിന്ന് അർഹമായ ലാഭവിഹിതവും പുതിയ വ്യവസായ അംഗീകാരങ്ങളും ലഭ്യമാകും. മാനേജ്മെന്റ് തലത്തിലും പൊതുവേദികളിലും സ്വാധീനശക്തി വർദ്ധിക്കും. ബിസിനസ്സ് ചർച്ചകളിൽ കൃത്യതയാർന്ന ആശയവിനിമയം ഉറപ്പാക്കുക. ബാഹ്യ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളിലോ ജാമ്യങ്ങളിലോ പങ്കാളിയാകാതിരിക്കുന്നത് മൂലധന ഭദ്രത കാത്തുസൂക്ഷിക്കും.
മിഥുനം രാശി (മകയിര്യം അവസാന പകുതിഭാഗം, തിരുവാതിര, പുണർതം ആദ്യ മുക്കാൽഭാഗം)
തൊഴിൽരംഗത്ത് ഉന്നത മാനേജ്മെന്റ് പുതിയ സുപ്രധാന പ്രോജക്റ്റുകളുടെ ചുമതലകൾ വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിക്കും. സാങ്കേതിക വികസനത്തിലും കാര്യനിർവ്വഹണത്തിലും പ്രൊഫഷണൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം വിജയകരമായി തെളിയിക്കും. വാണിജ്യ കൂട്ടായ്മകളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യം നിലനിർത്തും. തിടുക്കത്തിലുള്ള നയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുക.
കർക്കിടകം രാശി (പുണർതം അവസാന കാൽഭാഗം, പൂയം, ആയില്യം)
കോർപ്പറേറ്റ് സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾക്കും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സമയം കണ്ടെത്തും. മുതിർന്ന ഉപദേശകരുടെ അനുഭവസമ്പത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കരുത്താകും. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ദീർഘകാല തന്ത്രപ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ സ്ഥിരത ഉറപ്പുനൽകും.
ചിങ്ങം രാശി (മകം, പൂരം, ഉത്രം ആദ്യ കാൽഭാഗം)
പ്രവർത്തനപരമായ ചെലവുകളിൽ കർശനമായ മേൽനോട്ടം അനിവാര്യമാണ്; മുൻകൂട്ടി കാണാത്ത ധനവിനിയോഗങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക. നിസ്സാരമായ തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥരാകാതെ സമചിത്തതയോടെ കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കുക. സുപ്രധാന ഭരണ രേഖകളും കരാറുകളും സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക. വിശ്രമം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് കാര്യക്ഷമത നിലനിർത്തും.
കന്നി രാശി (ഉത്രം അവസാന മുക്കാൽഭാഗം, അത്തം, ചിത്തിര ആദ്യ പകുതിഭാഗം)
വാണിജ്യ വിപണിയിൽ പുതിയ ബിസിനസ്സ് കരാറുകളും വിപണന സഖ്യങ്ങളും വിജയകരമായി രൂപപ്പെടും. സംയുക്ത ചർച്ചകളിൽ നിലപാടുകൾ പക്വതയോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ദീർഘകാല നേട്ടങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കും. അപരിചിതരായ വ്യക്തികളുമായോ സ്ഥാപനങ്ങളുമായോ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
തുലാം രാശി (ചിത്തിര അവസാന പകുതിഭാഗം, ചോതി, വിശാഖം ആദ്യ മുക്കാൽഭാഗം)
തൊഴിലിടത്തിലെ പ്രവർത്തനപരമായ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ വിജയകരമായി പരിഹരിക്കപ്പെടും. വിപണിയിലെ കടുത്ത മത്സരങ്ങളെയും എതിരാളികളുടെ തന്ത്രങ്ങളെയും കാര്യനിർവ്വഹണ വൈദഗ്ദ്ധ്യം കൊണ്ട് നിഷ്പ്രഭമാക്കും. സുപ്രധാന ബിസിനസ്സ് കാര്യങ്ങളിൽ തന്ത്രപരമായ വിവേകം പുലർത്തുക. ആരോഗ്യപരമായ മുൻകരുതലുകൾ ഉല്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കും.
വൃശ്ചികം രാശി (വിശാഖം അവസാന കാൽഭാഗം, അനിഴം, തൃക്കേട്ട)
വിജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിലും സാങ്കേതിക ഗവേഷണങ്ങളിലും പ്രശംസനീയമായ പുരോഗതി കൈവരിക്കും. അടുത്ത തലമുറയുടെ നൈപുണ്യ വികസനത്തിനായി ക്രിയാത്മക നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തും. ബിസിനസ്സ് ചർച്ചകളിൽ വൈകാരിക പ്രതികരണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിച്ചു തന്ത്രപരമായ സംയമനം പാലിക്കുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ അന്തസ്സ് ഉയർത്തും.
ധനു രാശി (മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം ആദ്യ കാൽഭാഗം)
അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനും സ്ഥാവര ജംഗമ ആസ്തികളുടെ നവീകരണത്തിനും മുൻഗണന നൽകും. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, ഭൂമി ഇടപാടുകളിലെ നിയമപരമായ വശങ്ങൾ സമഗ്രമായി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുക. ബിസിനസ്സ് ചർച്ചകളിൽ നയതന്ത്രപരമായ സൗമ്യത കൈവിടരുത്. ആഭ്യന്തര പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുന്നത് പദ്ധതികളുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് കരുത്താകും.
മകരം രാശി (ഉത്രാടം അവസാന മുക്കാൽഭാഗം, തിരുവോണം, അവിട്ടം ആദ്യ പകുതിഭാഗം)
തന്ത്രപരമായ ആശയവിനിമയ ചാതുര്യം പുതിയ വിപണി സാധ്യതകളും വാണിജ്യ കരാറുകളും ലഭ്യമാക്കും. അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും പങ്കാളികളിൽ നിന്നും മികച്ച സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കാം. പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അനാവശ്യ തിടുക്കം ഒഴിവാക്കുക. ഔദ്യോഗിക ഹ്രസ്വയാത്രകളിൽ കൃത്യമായ സമയപാലനം പുലർത്തുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കും.
കുംഭം രാശി (അവിട്ടം അവസാന പകുതിഭാഗം, ചതയം, പൂരൂരുട്ടാതി ആദ്യ മുക്കാൽഭാഗം)
സ്ഥാപനത്തിന് മുൻപ് ലഭിക്കാതിരുന്ന കുടിശ്ശിക ഫണ്ടുകൾ തിരികെ ലഭിക്കും. മൂലധന ആസ്തികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉയർന്ന സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുക. സാമ്പത്തിക ക്രയവിക്രയങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത കൃത്യത പാലിക്കുക. മാനേജ്മെന്റ് തലത്തിലെ ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങളിൽ സന്തുലിതമായ കാഴ്ചപ്പാട് പുലർത്തുന്നത് ദീർഘകാല സ്ഥിരത നൽകും.
മീനം രാശി (പൂരൂരുട്ടാതി അവസാന കാൽഭാഗം, ഉതൃട്ടാതി, രേവതി)
കാര്യനിർവ്വഹണത്തിൽ ആത്മനിയന്ത്രണവും തീരുമാനങ്ങളിൽ കൃത്യമായ തെളിമയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിപണിയിലെ തിടുക്കത്തിലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളും കരാറുകളും പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുക. ക്ഷമാപൂർവ്വമായ തന്ത്രപരമായ സമീപനം പ്രതിസന്ധികളെ വിജയകരമായി അതിജീവിക്കാൻ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിക്കും.
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AI ജ്യോതിഷം, അസ്ട്രോളജിക്കൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സഹായത്തോടെ തയ്യാറാക്കിയത്
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