ന്യൂദൽഹി: ദൽഹിയിൽ ശൈത്യകാല മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി, ഒക്ടോബർ ഒന്നു മുതൽ ‘പിസിയു ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ധനമില്ല’ (നോ പിസിയു, നോ ഫ്യൂവൽ) എന്ന നിയമം കർശനമാക്കുമെന്ന് ദൽഹി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ നയപ്രകാരം, സാധുവായ ‘പൊല്യൂഷൻ അണ്ടർ കൺട്രോൾ’ (പിയുസി) സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്ത വാഹനങ്ങൾക്ക് പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ നിന്ന് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാൻ അനുമതിയുണ്ടായിരിക്കില്ല.
വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് റെക്കഗ്നിഷൻ (എഎൻപിആർ) ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ദൽഹിയിലെ 500 ഇന്ധന സ്റ്റേഷനുകളിലും ഈ നിയമം നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി മഞ്ജീന്ദർ സിംഗ് സിർസ അറിയിച്ചു. മലിനീകരണം ഏറ്റവും രൂക്ഷമാകുന്ന കാലയളവിന് മുന്നോടിയായി വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കാനാണ് ഈ നടപടി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
‘നോ പിസിയു, നോ ഫ്യൂവൽ’ നിയമം എൻസിആർ മേഖലയിലുടനീളം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു
ഒക്ടോബർ ഒന്നു മുതൽ ദൽഹിഎൻസിആർ മേഖലയിലുടനീളം ഈ നിയമം നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ദൽഹിക്ക് പുറമേ, ഉത്തർപ്രദേശിലെ എട്ട് ജില്ലകളായ ഗൗതം ബുദ്ധ് നഗർ, ഗാസിയാബാദ്, ഹാപുർ, ബുലന്ദ്ഷഹർ, മീററ്റ്, മുസാഫർനഗർ, ബാഗ്പത്, ഷാംലി എന്നിവയും ഹരിയാന, രാജസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജില്ലകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും.
വിപുലീകരിച്ച സംവിധാനത്തിന് കീഴിൽ, എൻസിആർ ജില്ലകളിലെ 1,041 പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ എഎൻപിആർ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കും. ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതിന് മുൻപ് വാഹനങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനും അവയ്ക്ക് സാധുവായ പിയുസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനും ഈ ക്യാമറകൾ സഹായിക്കും.
തിങ്കളാഴ്ച പര്യാവരണ ഭവനിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്ത വിപുലമായ ശൈത്യകാല കർമ്മപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ തീരുമാനം. കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി ഭൂപേന്ദർ യാദവ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ ദൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്ത, ദൽഹി പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി മഞ്ജീന്ദർ സിംഗ് സിർസ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
10,000 രൂപ പിഴ
നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം, സാധുവായ പിയുസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്ത വാഹനങ്ങൾക്ക് 10,000 രൂപ വരെ പിഴ ചുമത്താം. പെട്രോൾ, ഡീസൽ, സിഎൻജി, എൽപിജി വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാത്തരം വാഹനങ്ങൾക്കും ഈ നിയമം ബാധകമാണ്.
കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന വാഹനങ്ങളെയും ഈ നടപടി ബാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ദൽഹിയിൽ, 15 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള പെട്രോൾ വാഹനങ്ങൾക്കും 10 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾക്കും പിയുസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാൻ കഴിയില്ല. മലിനീകരണ തോത് സാധാരണയായി വർദ്ധിക്കുന്ന കാലയളവിലേക്ക് ദൽഹിയും സമീപത്തുള്ള എൻസിആർ പ്രദേശങ്ങളും കടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഈ നടപടി നടപ്പിലാക്കുന്ന സമയത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഒക്ടോബറിൽ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാനും നവംബറിൽ പിയുസി (ജഡഇ) കേന്ദ്രങ്ങൾ നവീകരിക്കാനും സർക്കാർ പദ്ധതിയിടുന്നു.