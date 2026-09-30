ന്യൂദൽഹി: 2020-ലെ ദൽഹി കലാപക്കേസിലെ പ്രതികളായ ഉമർ ഖാലിദ്, ഷർജീൽ ഇമാം എന്നിവർക്ക് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചടി. ഇരുവരുടെയും ജാമ്യാപേക്ഷകൾ കോടതി തള്ളി. സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുൻ ഉത്തരവ് കണക്കിലെടുത്ത് ഇപ്പോൾ ജാമ്യം അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
ഖാലിദിന്റെയും ഇമാമിന്റെയും ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി തള്ളുന്നത് ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ്. ജസ്റ്റിസുമാരായ പ്രതിഭ എം. സിംഗ്, ദിനേശ് ഭട്ട് എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചാണ് ഈ കേസിൽ ഇരുവരും സമർപ്പിച്ച മൂന്നാമത്തെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത്. സുരക്ഷാ പരിരക്ഷയുള്ള സാക്ഷികളുടെ വിസ്താരം പൂർത്തിയാകുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ച് ഒരു വർഷം തികയുന്നതോ – ഇതിൽ ഏതാണോ ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് – അതിനുശേഷം ജാമ്യത്തിനായി അപേക്ഷിക്കാൻ രണ്ട് പ്രതികളോടും നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ ജനുവരി 5-ലെ ഉത്തരവിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.
2020 ഫെബ്രുവരിയിലുണ്ടായ കലാപത്തിൽ 53 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 700-ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവം കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തിന്റെ ഫലമായിരുന്നുവെന്ന് ദല്ഹി പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സര്ക്കാര് അനുകൂലികളെയും തെരഞ്ഞുപിടിച്ച് ആക്രമിക്കാന് കലാപകാരികള് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. കലാപത്തിന്റെ സൂത്രധാരന്മാരില് പ്രധാനിയാണ് ഉമര് ഖാലിദ്.
കലാപം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഉമര് ഖാലിദ്, നദീം, ഖാലിദ് സെയ്ഫി, നടാഷ നര്വാള്, ജാനവി, തബ്രേസ് തുടങ്ങിയവര് പരസ്പരം ഫോണ് കോളുകള് വഴി സജീവമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. ഇവര് വ്യത്യസ്ത ഇടങ്ങളില് ഇരുന്നു കൊണ്ട് കലാപം ഏകോപിപ്പിച്ചുവെന്ന് അന്വേഷണത്തില് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഖാലിദിനും ഇമാമിനുമെതിരെ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയൽ നിയമപ്രകാരം (UAPA) കേസെടുത്തിരുന്നു. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം (CAA), 2019, ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ (NRC) എന്നിവയ്ക്കെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് കലാപത്തിൽ കലാശിച്ചത്.
ജൂലൈ 4-ന് വിചാരണക്കോടതി ഇവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷകൾ മൂന്നാം തവണയും തള്ളിയതിനെത്തുടർന്ന്, ഇവർ ഈ വർഷം ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. 2020 ഓഗസ്റ്റ് 25-നാണ് ഈ കേസിൽ ഇമാമിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഖാലിദിനെ 2020 സെപ്റ്റംബർ 13-നും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ വിഷയം പരിഗണിച്ചപ്പോൾ, കലാപങ്ങളുടെ “സൂത്രധാരകർ” ഇവരാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പോലീസ് ഇവരുടെ ഹർജികളെ എതിർത്തു.