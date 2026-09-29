സബർമതി (ഗുജറാത്ത്): രാജ്യത്ത ആദ്യത്തെ എൽഎൻജി ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രെയിൻ ഓടിത്തുടങ്ങി. ഗുജറാത്തിലെ സബർമതിയിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ്ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു.
2030-ലെ ഇടക്കാല കാർബൺ-എമിഷൻ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ഈ പദ്ധതി. രാജ്യത്തെ റെയിൽവേ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ബദൽ ഇന്ധനമായി എൽഎൻജി അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിലൂടെ.
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഷായും ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേലും ചേർന്നാണ് സബർമതിയിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തത്.
റെയിൽവേ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ബദൽ ഇന്ധനത്തിന്റെ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഡീസൽ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ട്രെയിനുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഈ സംരംഭം, 2030-ലെ കാർബൺ-എമിഷൻ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് രാജ്യത്തെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള വിപുലമായ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്.
എൽഎൻജി ട്രെയിനിനെ അറിയാം
– ഡ്രൈവിംഗ് പവർ കാറുകൾക്കായി (ഡിപിസി) വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഡീസൽ-പ്ലസ്-എൽഎൻജി ഡ്യുവൽ ഇന്ധന സംവിധാനമാണ് ട്രെയിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
-സബർമതി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കോച്ചിംഗ് ഡിപ്പോയിലെ രണ്ട് 1,400 എച്ച്പി ഡിപിസികൾ ഡീസലിനൊപ്പം എൽഎൻജിയും ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഇരട്ട-ഇന്ധന സംവിധാനത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
– സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പ്രകടനവും വിശ്വാസ്യതയും വിലയിരുത്തുന്നതിനായി പരിവർത്തനം ചെയ്ത രണ്ട് ഡിപിസികളിൽ 2,000 കിലോമീറ്ററിലധികം ഫീൽഡ് ട്രയലുകൾ പൂർത്തിയാക്കി.
– ഈ സംവിധാനത്തിന് കീഴിൽ, ഡീസൽ ഉപഭോഗത്തിന്റെ 40 ശതമാനം വരെ എൽഎൻജിക്ക് പകരം വയ്ക്കാനാകും. റെയിൽവേ പുറത്തുവിട്ട ട്രയൽ ഡാറ്റ പ്രകാരം, എൽഎൻജിയുടെ ഉപയോഗം ഇന്ധനച്ചെലവും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്, കണികാവസ്തുക്കൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്വമനവും കുറയ്ക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
– ഒരു ഡിപിസിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 11.9 ലക്ഷം രൂപയും എട്ട് കോച്ചുകളുള്ള റേക്കിൽ നിന്ന് 23.9 ലക്ഷം രൂപയും വാർഷിക ലാഭം ലഭിക്കുമെന്ന് നേരത്തെയുള്ള റെയിൽവേ വിലയിരുത്തൽ കണക്കാക്കിയിരുന്നു.
– ഇരട്ട-ഇന്ധന സംവിധാനം: ഇന്ധന ലഭ്യതയെ ആശ്രയിച്ച് എൽഎൻജിക്കും ഡീസലിനും ഇടയിൽ മാറാൻ എഞ്ചിനെ അനുവദിക്കുന്നു, ഇത് പ്രവർത്തന വഴക്കം നൽകുന്നു.
– എൽഎൻജി ഉപയോഗിച്ച് ഡീസൽ ഭാഗികമായി മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നത് സാധ്യമാക്കുമ്പോൾ പരമ്പരാഗത ഡീസൽ എഞ്ചിന്റെ ശക്തിയും പ്രവർത്തന ശേഷിയും നിലനിർത്തുന്നതിനാണ് ഈ സംവിധാനം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
– പരിവർത്തനം ചെയ്ത ഓരോ ഡിപിസിക്കും ഏകദേശം 2,200 ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ഒരു എൽഎൻജി ടാങ്കുണ്ട്, ഏകദേശം 850-900 കിലോഗ്രാം ഉപയോഗയോഗ്യമായ എൽഎൻജി കൈവശം വയ്ക്കാൻ കഴിയും. പൂർണ്ണമായ എൽഎൻജി ഫിൽ 1,600 കിലോമീറ്റർ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ ഇന്ധനം നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ഇത് ഇടയ്ക്കിടെ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത കുറയ്ക്കുന്നു.