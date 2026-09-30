തുളസി പൂജാ കര്മങ്ങള്ക്ക് ഉപയോഗിയ്ക്കുന്ന വിശുദ്ധിയുള്ള സസ്യമാണ് . ഇതിനു പുറമെ തുളസിയ്ക്കു ഗുണങ്ങള് പലതുണ്ട്. ചുമ, കഫക്കെട്ട് എന്നിവയ്ക്കുള്ള നല്ലൊരു ഔഷധമാണ് തുളസി. രക്ത ശുദ്ധീകരണത്തിനും ഇത് നല്ലതാണ്. തുളസി ചര്മത്തിനും നല്ലതാണ്. മുടിയ്ക്കും തുളസി ആരോഗ്യകരമാണ് . പ്രതിരോധശേഷി വര്ദ്ധിപ്പിയ്ക്കാന് ദിവസവും ഒരു തുളസിയില കടിച്ചു തിന്നുന്നത് നല്ലതാണ്.
നെഗറ്റീവ് ശക്തികളെ അകററി നിര്ത്തുന്നതിനും തുളസി വീട്ടില് വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പ്രേത, പിശാചുക്കളെ അകറ്റാന് ഇതിന് കഴിയുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ചന്ദ്രഗ്രഹണമുള്ള ദിവസങ്ങളിലും ഞായറാഴ്ചകളിലും സന്ധ്യാസമയം കഴിഞ്ഞും തുളസിയില നുള്ളരുതെന്നാണ് വിശ്വാസം.