കോഴിക്കോട്: ആര്എസ്എസ് പ്രചാരകനും കേസരി മുന് മുഖ്യപത്രാധിപരും ആയിരുന്ന എം.എ. സാര് എന്ന എം.എ. കൃഷ്ണന്റെ നിര്യാണത്തില് ബിജെപി ദേശീയ സെക്രട്ടറി കെ. സുരേന്ദ്രന് അനുശോചിച്ചു. തപസ്യ കലാസാഹിത്യവേദി, ബാലഗോകുലം, എന്നീ സംഘടനകളുടെ സ്ഥാപകനും മാര്ഗ്ഗദര്ശിയുമായിരുന്ന അദ്ദേഹം പതിറ്റാണ്ടുകളായി നടത്തിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നാടിനും സമാജത്തിനും പുതിയ വെളിച്ചം പകര്ന്നു.
ബാലഗോകുലം ശ്രീകൃഷ്ണജയന്തി ശോഭായാത്രകള് ഇന്ന് കേരളം മുഴുവന് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോള് അതിന്റെ പിന്നിലെ ആശയപ്രേരണ എം.എ. സാര് ആയിരുന്നു. കേസരി പത്രാധിപരായി എം.എ. സാര് മാധ്യമപ്രവര്ത്തനരംഗത്തും തന്റേതായ കയ്യൊപ്പ് പതിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗം ദേശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങള്ക്കും നാടിനും തീരാനഷ്ടമാണെന്നും കെ. സുരേന്ദ്രന് അനുശോചന സന്ദേശത്തില് പറഞ്ഞു.