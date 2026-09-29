വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയിൽ ഭാരതത്തിലെ ഉരുക്ക്് ഉൽപ്പാദന കമ്പനി
17,27,83,53,00,000 (പതിനേഴു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിമൂന്ന് കോടി അമ്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം) രൂപയുടെ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നു. അമേരിക്കയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിദേശ നിക്ഷേപം എന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ച ഈ നിക്ഷേപം മഹാരാഷ്ട്രയിൽനിന്നുള്ള എസ്സാർ ഗ്രൂപ്പാണ് നടത്തുന്നത്. 1969 ൽ ശശി റൂയിയ, രവി റൂയിയ എന്നീ സഹോദരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനം ഇന്ന് 15 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ വാർഷിക വരുമാനമുള്ളതാണ്.
അമേരിക്കയിൽ ഒരു സംയോജിത ഉരുക്ക് ബിസിനസ്സ് കെട്ടിപ്പടുക്കാനാണ് ഭാരതീയ വ്യവസായ ഗ്രൂപ്പായ എസ്സാർ ഏകദേശം 18 ബില്യൺ ഡോളർ (1.72 ലക്ഷം കോടി) നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. ഇതിൽ അയോവയിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന 15 ബില്യൺ ഡോളർ ചെലവ് വരുന്ന പ്ലാന്റ്, അമേരിക്കൻ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഉരുക്ക് നിർമ്മാണ കേന്ദ്രമായി മാറുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വിവരിച്ചു.
ഈ നിക്ഷേപം മിനസോട്ടയിലെ മെസാബി മെറ്റാലിക്സിന്റെ ഇരുമ്പയിര് ഖനന പ്രവർത്തനങ്ങളെ പുതിയ അയോവ സ്റ്റീൽ കോംപ്ലക്സുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും. പൂർണ്ണമായി പ്രവർത്തനസജ്ജമാകുമ്പോൾ, ഈ പ്ലാന്റ് പ്രതിവർഷം 10 ദശലക്ഷം ടൺ വരെ ഉരുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമെന്നും, ഖനി മുതൽ മിൽ വരെയുള്ള ഒരു സമ്പൂർണ്ണ വിതരണ ശൃംഖല അമേരിക്കയിൽ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
തിങ്കളാഴ്ച വൈറ്റ് ഹൗസിൽ വെച്ച്, മെസാബി മെറ്റാലിക്സ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും തന്റെ ഭരണകൂടത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്കുമൊപ്പം ട്രംപ് ഈ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
‘അമേരിക്കൻ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉരുക്ക് പ്ലാന്റ് അയോവ സംസ്ഥാനത്ത് മെസാബി മെറ്റാലിക്സ് നിർമ്മിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതൊരു വലിയ പ്ലാന്റാണ് – ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലാന്റുകളിലൊന്ന് – എന്നാൽ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലാന്റ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതിന് എതിരാളികളില്ല,’ ട്രംപ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
എസ്സാറിന്റെ 18 ബില്യൺ ഡോളർ നിക്ഷേപ പദ്ധതിയിൽ അയോവയിലെ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റും മിനസോട്ടയിലെ ഖനിയും ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഈ വിപുലമായ നിക്ഷേപ പദ്ധതിയിൽ അയോവയിലെ സ്റ്റീൽ കോംപ്ലക്സും മിനസോട്ടയിലെ എസ്സാറിന്റെ ഖനന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഭാരതത്തിൽ ജനിക്കുകയും ന്യൂയോർക്ക്, ബോസ്റ്റൺ, കാലിഫോർണിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം ചെലവഴിച്ച രാജ്യത്തേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവായാണ് മെസാബി മെറ്റാലിക്സ് ചെയർമാൻ രേവന്ത് റൂയിയ ഈ പദ്ധതിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
ഈ നിക്ഷേപത്തെ അദ്ദേഹം ‘യഥാർത്ഥമായ ഒരു മടങ്ങിവരവ്’ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
‘അമേരിക്കയിൽ ഉൽപ്പാദനത്തിന് (നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്) വീണ്ടും പ്രാധാന്യം നൽകിയതിന്’ ട്രംപിനോട് നന്ദി പറഞ്ഞ റൂയിയ, പുതിയ കോംപ്ലക്സ് ‘ഖനി മുതൽ മിൽ വരെ’ നീളുന്ന ഒരു സംയോജിത ആഭ്യന്തര വിതരണ ശൃംഖല പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു.
സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റുകൾ, റിഫൈനറികൾ, ഊർജ്ജ പദ്ധതികൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വ്യാവസായിക ആസ്തികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് താനും അന്തരിച്ച സഹോദരൻ ശശി റൂയിയയും ചേർന്നാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ ഒരു കുടുംബ ബിസിനസ്സായി വളർത്തിയതെന്ന് എസ്സാർ സഹസ്ഥാപകൻ രവി റൂയിയ പറഞ്ഞു.
അമേരിക്കയിലെ മൊത്തം നിക്ഷേപം ഏകദേശം 18 ബില്യൺ ഡോളറാണെന്ന് റൂയിയ കുടുംബം വ്യക്തമാക്കി. ഖനിക്കും സ്റ്റീൽ കോംപ്ലക്സിനുമായി ഏകദേശം 17.5 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ സംയുക്ത കണക്കാണ് വാണിജ്യ സെക്രട്ടറി ഹോവാർഡ് ലുട്നിക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.
നിക്ഷേപ പദ്ധതി അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ട്രംപ് 50% സ്റ്റീൽ തീരുവയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകി.
തീരുവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തന്റെ വ്യാപാര നയത്തെ ന്യായീകരിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു വേദിയായും വൈറ്റ് ഹൗസിലെ ഈ പ്രഖ്യാപനം ട്രംപിന് ഉപകരിച്ചു. വിദേശ സ്റ്റീലിന്മേൽ ചുമത്തിയ 50 ശതമാനം തീരുവയുമായി എസ്സാറിന്റെ പിന്തുണയുള്ള ഈ നിക്ഷേപത്തെ ട്രംപും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകൂടത്തിലെ അംഗങ്ങളും നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചു.
ആ തീരുവകൾ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഖനിയും സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റും നിർമ്മിക്കപ്പെടുമായിരുന്നില്ലെന്ന് ലുട്നിക് പറഞ്ഞു.
‘തീരുവ നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ്’ കമ്പനികൾ അമേരിക്കയിൽ ഉൽപ്പാദന കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ട്രംപും ഇതേ വാദം ഉന്നയിച്ചു.
അമേരിക്കൻ ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്താൻ സ്റ്റീൽ കയറ്റുമതിയെ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് പകരം, ഈ നിക്ഷേപത്തിലൂടെ എസ്സാറിന് അമേരിക്കൻ വിപണിയിൽ തന്നെ ഉൽപ്പാദനം നടത്താൻ സാധിക്കുന്നു.
ഭാരതത്തിൽ നിന്നുള്ള കയറ്റുമതിക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദേശ സ്റ്റീൽ ഉൽപ്പാദകരെയും ഈ തീരുവകൾ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
‘ഖനനം, ഉരുക്കൽ, നിർമ്മാണം – എല്ലാം ഇവിടെ അമേരിക്കയിൽ തന്നെ’
അയോവയിലെ ഈ പ്ലാന്റിലേക്കുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ മിനസോട്ടയിലെ ‘മെസാബി മെറ്റാലിക്സി’ന്റെ (Mesabi Metallics) ഇരുമ്പയിര് ഖനന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ലഭ്യമാക്കുക.
കഴിഞ്ഞ 50 വർഷത്തിനിടയിലുള്ള അമേരിക്കയിലെ ആദ്യത്തെ പുതിയ ഇരുമ്പയിര് ഖനിയാണ് മിനസോട്ടയിലെ ഈ പദ്ധതിയെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ട്രംപ്, ഇതിന്റെ വിതരണ ശൃംഖല പൂർണ്ണമായും ആഭ്യന്തരമാണെന്ന കാര്യവും എടുത്തുപറഞ്ഞു.
‘മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഈ സ്റ്റീൽ ഖനനം ചെയ്യുന്നതും ഉരുക്കുന്നതും നിർമ്മിക്കുന്നതും ഇവിടെ അമേരിക്കയിൽ തന്നെയാണ്; ഇതൊരു അപൂർവ്വമായ കാര്യമാണ്,’ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അയോവയിലെ പ്ലാന്റിൽ 2030-ഓടെ സ്റ്റീൽ ഉൽപ്പാദനം ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പൂർണ്ണ ശേഷിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പ്രതിവർഷം ഏകദേശം 10 ദശലക്ഷം ടൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനാണ് പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്നത്.
ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ 6,000 വരെ നിർമ്മാണ തൊഴിലവസരങ്ങളും, ആയിരക്കണക്കിന് സ്ഥിരമായ ഉൽപ്പാദന-ഖനന തൊഴിലവസരങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
അടുത്ത ദശകത്തിൽ അമേരിക്കൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് 95 ബില്യൺ ഡോളർ സംഭാവന നൽകാൻ ഈ സംരംഭത്തിന് കഴിയുമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
‘ഇതൊരു വലിയ നിക്ഷേപമാണ്. അത്യാധുനിക സ്റ്റീൽ നിർമ്മാണ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് അടുത്ത 10 വർഷത്തിനുള്ളിലാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കുക,’ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
‘ലോകത്തിലെതന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഗുണനിലവാരമുള്ളതും എന്നാൽ കുറഞ്ഞ വിലയിലുള്ളതുമായ സ്റ്റീൽ ഈ പ്ലാന്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും. അവർ അത് ഇവിടെ നിർമ്മിക്കുകയും ഇവിടെത്തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയും പുറത്തേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുകയും ചെയ്യും; മികച്ച നേട്ടം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും.’
അമേരിക്കൻ വ്യവസായ രംഗത്ത് എസ്സാറിന്റെ സാന്നിധ്യം ശക്തമാകുന്നു
2007-ൽ ‘മിനസോട്ട സ്റ്റീൽ’ ഏറ്റെടുക്കുകയും ആ സംസ്ഥാനത്തെ വിപുലമായ ഇരുമ്പയിര് വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവകാശം നേടുകയും ചെയ്തതുമുതൽ എസ്സാർ മിനസോട്ടയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു. 1969-ൽ ശശി, രവി റൂയിയ എന്നീ സഹോദരന്മാർ സ്ഥാപിച്ച ഈ ഗ്രൂപ്പ്, അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട ചരിത്രത്തിനിടയിൽ ഉരുക്ക്, ഊർജ്ജം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം എന്നീ മേഖലകളിൽ ബിസിനസ്സ് സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുത്തു.
ഗുജറാത്തിലെ 10 ദശലക്ഷം ടൺ ശേഷിയുള്ള ഹസീര സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ്, ഭാരതത്തിലെ വദിനാർ റിഫൈനറി, യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിലെ സ്റ്റാൻലോ റിഫൈനറി എന്നിവ ഇവരുടെ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സൗദി അറേബ്യയിൽ കുറഞ്ഞ കാർബൺ ബഹിർഗമനത്തോടെയുള്ള സ്റ്റീൽ ഉൽപ്പാദന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളും ഗ്രൂപ്പ് നടത്തിവരുന്നുണ്ട്.
അമേരിക്കയിലെ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളെ അയോവയിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റീൽ ഉൽപ്പാദനവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഈ തന്ത്രത്തെ കൂടുതൽ വിപുലമായ തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് അമേരിക്കയിലെ പുതിയ നിക്ഷേപം.