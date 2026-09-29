കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് നിര്ദേശിച്ച പശ്ചിമഘട്ട പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലയില് (ഇഎസ്എ) നിന്നും വനം കയ്യേറി കൃഷിഭൂമിയാക്കിയും പ്ലാന്റേഷനുകളാക്കിയും മാറ്റിയ വനപ്രദേശങ്ങള് ഒഴിവാക്കാന് സര്ക്കാര് ഉദ്യോഗസ്ഥരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും ചില മതമേലധ്യക്ഷന്മാരും ചേര്ന്ന് നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങള് കണ്ടുനിന്നാല്, കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന് ഇക്കാര്യത്തില് കേരളത്തോട് എന്തോ പൂര്വ്വവൈരാഗ്യം ഉള്ളതായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാം. എന്നാല് യഥാര്ത്ഥ വസ്തുത മറച്ചുവെച്ചാണ് ഇവിടെ പ്രചാരണങ്ങള് നടക്കുന്നത്.
കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് പുറപ്പെടുവിച്ച കരട് ഇഎസ്എ വിജ്ഞാപനത്തില് കേരളത്തിലെ 9,993.7 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ് ഉള്പ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. എന്നാല് ഇത് 8,590 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററായി കുറയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോര്ട്ടാണ് കേരളം നിലവില് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പുതിയ റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം ആകെ പരിഗണിച്ചിരുന്ന 131 വില്ലേജുകളില് ഇടുക്കിയിലെ 28-ഉം കോട്ടയത്തെ 4-ഉം വില്ലേജുകള് ഒഴിവാക്കാനാണ് നീക്കം.
അശാസ്ത്രീയമായ സമീപനം
സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിര്ദേശപ്രകാരം പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ നിലനില്പ്പിനും, മലയിടിച്ചിലും ഉരുള്പൊട്ടലും പോലുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങള് തടയുന്നതിനുമായി യുപിഎ സര്ക്കാര് നിയോഗിച്ച മാധവ് ഗാഡ്ഗില് കമ്മിറ്റിയും പിന്നീട് വന്ന കസ്തൂരിരംഗന് കമ്മിറ്റിയും ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളിലൂടെയാണ് പരിസ്ഥിതി ദുര്ബല/ലോല മേഖലകള് കണ്ടെത്തിയത്. എന്നാല്, ശാസ്ത്രീയമായി കണ്ടെത്തിയ ഈ പ്രദേശങ്ങളെ നിലവിലെ കേരള സര്ക്കാര് വളരെ അശാസ്ത്രീയമായും അലക്ഷ്യമായുമാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഇത് തികച്ചും പ്രതിഷേധാര്ഹമാണ്.
വില്ലേജുകളുടെ എണ്ണം കുറച്ചാല് സര്ക്കാരിന് ഒരുപക്ഷേ വലിയ നഷ്ടമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ലായിരിക്കാം. എന്നാല് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ജനവാസ മേഖലകളില് ഉണ്ടാകുന്ന മഴക്കെടുതികളും ഉരുള്പൊട്ടലുകളും പതിന്മടങ്ങായി വര്ധിക്കുമെന്ന യാഥാര്ത്ഥ്യം ഭരണാധികാരികള് കാണാതെ പോകരുത്. ഇതുവരെ ഉണ്ടായ ഉരുള്പൊട്ടലുകളിലും പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളിലും ജീവന് പൊലിഞ്ഞവരുടെ അനുഭവം പൂര്ണ്ണമായി അവഗണിക്കുന്ന സമീപനമാണിത്.
ഒഴിവാക്കലുകള് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകള്
കരട് വിജ്ഞാപനത്തില് നിന്ന് കൂടുതല് സ്ഥലങ്ങള് ഒഴിവാക്കുമ്പോള്, വനം കയ്യേറിയ ഭാഗങ്ങള് നിയമവിധേയമാകാനും വനാതിര്ത്തികള് വീണ്ടും ചുരുങ്ങാനും ഇടയാകും. ഇത് വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുക:
ഭീമമായ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം: പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങള് ആവര്ത്തിക്കുമ്പോള് നഷ്ടപരിഹാരം നല്കി കേരള സര്ക്കാര് സാമ്പത്തികമായി തകരും.
മനുഷ്യ-വന്യമൃഗ സംഘര്ഷം: വനമേഖല ചുരുങ്ങുന്നത് വന്യജീവികള് ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് ഇടയാക്കും.
കയ്യേറ്റങ്ങള്ക്ക് നിയമസാധുത: നൂറുകണക്കിന് വനം കയ്യേറ്റ കേസുകള് അസാധുവാകുകയും പുതിയ കയ്യേറ്റങ്ങള്ക്ക് ഊര്ജ്ജം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.
അനിയന്ത്രിതമായ വികസനം: യാതൊരു ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയുമില്ലാതെ പ്രകൃതിയെ ഒഴിവാക്കി മനുഷ്യകേന്ദ്രീകൃത വികസനം നടത്തുമ്പോള് പ്രകൃതി കൂടുതല് പ്രക്ഷുബ്ധമാവുകയും പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങള് പതിവാകുകയും ചെയ്യും.
യഥാര്ത്ഥ പ്രതികള് ആര്?
കര്ഷകരോ കുടിയേറ്റ ജനതയോ വനവാസികളോ പരിസ്ഥിതി വിരുദ്ധരാണെന്ന് ആരും ആരോപിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാല് അവരുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങള് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇഎസ്എ പരിധി വീണ്ടും വീണ്ടും അശാസ്ത്രീയമായി കുറയ്ക്കണമെന്ന് വാദിക്കുന്നതില് ഒരു യുക്തിയുമില്ല. ഇതിനുപിന്നില് മറ്റുചില താല്പര്യങ്ങളുണ്ടെന്നത് വ്യക്തമാണ്.
വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങള് താല്ക്കാലികമായി ഗുണം ചെയ്തേക്കാം. പക്ഷേ, പശ്ചിമഘട്ടത്തില് സംഭവിക്കാന് പോകുന്ന മഹാദുരന്തങ്ങളുടെ ആക്കം കൂട്ടാന് മാത്രമേ ഇത് ഉപകരിക്കൂ. അതിനാല്, കരട് വിജ്ഞാപനത്തിലെ വിസ്തൃതിയില് വലിയ കുറവുകളൊന്നും വരുത്താതെ, പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്ന സന്തുലിതമായ റിപ്പോര്ട്ട് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന് സമര്പ്പിക്കാന് കേരള സര്ക്കാര് തയ്യാറാകണം.