കണ്ണൂർ: അച്ഛന്റെ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങാനെത്തിയ 22കാരിക്ക് അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചെന്ന പരാതിയിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ അറസ്റ്റിൽ. കണ്ണൂർ സ്വദേശിയും ഇടക്കാട് വില്ലേജ് ഓഫീസറുമായ ജിജു സ്കറിയയെയാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
25-ന് രാത്രി 11.30ഓടെയാിരുന്നു സംഭവം. മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനായി ഓഫീസിലെത്തിയ യുവതിക്ക് വില്ലേജ് ഓഫീസർ അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുകയും രാത്രി വീട്ടിലെത്തുകയുമായിരുന്നു. യുവതിയുടെ വീട് തേടിയെത്തിയ ജിജു സ്കറിയയെ ഭർത്താവും ബന്ധുക്കളും ചേർന്ന് തടഞ്ഞുവെച്ച് പൊലിസിലേൽപ്പിച്ചു.
മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് മരിച്ച അച്ഛന്റെ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി യുവതി ഏതാനും ദിവസം മുമ്പ് എടക്കാട് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ എത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് യുവതിയുടെ നമ്പർ കൈക്കലാക്കിയ വില്ലേജ് ഓഫീസർ, തുടർച്ചയായി യുവതിക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചിരുന്നു. ലൈംഗികചുവയോടെയുള്ള സന്ദേശങ്ങൾക്ക് യുവതിയുടെ ഭർത്താവാണ് മറുപടി നൽകിയത്. തുടർന്നാണ് ജിജു സ്കറിയ വീട്ടിലെത്തിയതെന്നാണ് വിവരം.