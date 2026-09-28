കൊല്ലം ∙ സ്വത്തുതർക്കത്തെ തുടർന്ന് അമ്മയുടെമേൽ മകളും ചെറുമകളും ചേർന്ന് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചെന്ന് പരാതി.പരാതി. ആയൂർ ഇടമുളയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി രാധാമണിക്കാണ് സംഭവത്തിൽ പൊള്ളലേറ്റത്. വീടും സ്ഥലവും തങ്ങളുടെ പേരിൽ എഴുതി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മകൾ അശ്വതി (37) അമ്മയെ ഉപദ്രവിച്ചെന്നാണ് പരാതി.
അശ്വതിയും മകൾ അമൃതയും (18) ചേർന്ന് രാധാമണിയുടെ ദേഹത്ത് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചതായാണ് പരാതിയിലുള്ളത്. ഇതിന് പിന്നാലെ അശ്വതി കൈകൊണ്ടും കമ്പികൊണ്ടും മർദിച്ചതായും ആരോപണമുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ ചടയമംഗലം പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
ആയൂർ ഒഴുകുപാറയ്ക്കൽ സ്വദേശിനിയായ അശ്വതി അച്ചു എന്നറിയപ്പെടുന്ന അശ്വതിക്കെതിരെ നേരത്തെയും ഹണി ട്രാപ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. ഹണിട്രാപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേസുകളിലും അശ്വതി പ്രതിയായിട്ടുണ്ട്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണ്.