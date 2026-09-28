തിരുവനന്തപുരം: കാലത്തിനൊത്ത് കേരള പൊലീസും കടലാസ രഹിതമാകുന്നു.കുറ്റപത്രവും അന്തിമറിപ്പോര്ട്ടും ഡിജിറ്റലാകണമെന്ന പ്രധാന നിര്ദ്ദേശമാണ് പൊലീസിന്റേത്.
എഡിജിപിമാരുടെ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനമുണ്ടായത്.കേസുകളിലെ കുറ്റപത്രം,അന്തിമ റിപ്പോര്ട്ടിന്റെ കടലാസ് പകര്പ്പുകള്ക്ക് പകരം ഡിജിറ്റല് കോപ്പികള് പ്രതികള്ക്ക് നല്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമായി ചര്ച്ച ചെയ്യും.
ഗവര്ണറും ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമായി ഡിജിപി ചര്ച്ച നടത്തി തീരുമാനമെടുക്കും. തുടര്നടപടികള്ക്ക് പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള എഡിജിപിയെ നിയോഗിച്ചു. പേജുകള് പ്രിന്റെടുത്ത് പ്രതികള്ക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഒറ്റ ക്ലിക്കില് റിപ്പോര്ട്ട് പ്രതികള്ക്കും അഭിഭാഷകര്ക്കും നല്കാമെന്നാണ് നിര്ദ്ദേശം.
അതേസമയം, പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡുകള്,പൊലീസ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനങ്ങള് തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള ക്ഷണക്കത്തുകള് ഡിജിറ്റലാക്കാന് ധാരണയായി.
ഗവര്ണര്, മുഖ്യമന്ത്രി, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി, മറ്റ് മന്ത്രിമാര് തുടങ്ങിയ മുഖ്യാതിഥികള്ക്കായി മാത്രം, ക്ഷണക്കത്തുകള് നല്കും. എല്ലാ യൂണിറ്റ് മേധാവികളും ഓഫീസുകളും ഡിജിറ്റല് സംവിധാനങ്ങള് ഉപയോഗിച്ച് കടലാസ് രഹിത യോഗങ്ങള് നടത്തണമെന്നാണ് തീരുമാനം. സമന്സ് ഉള്പ്പെടെ കാര്യങ്ങള് പൊലിസ് ആപ്പുമായി സംയോജിപ്പിക്കാനുളള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാനും തീരുമാനിച്ചു.