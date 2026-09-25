അമൃതപുരി: വിശ്വസേവാ ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അതിവിപുലമായ സൗജന്യചികിത്സാ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ച് മാതാ അമൃതാനന്ദമയീ മഠം.
കൊച്ചി, ഫരീദാബാദ് അമൃത ആശുപത്രികളില് നടത്തുന്ന ചികിത്സാ പദ്ധതികള്ക്കായി 20 കോടി രൂപയാണ് മഠം മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആയിരം രോഗികള്ക്കാണ് ഇതിലൂടെ പൂര്ണമായും സൗജന്യമായി വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സാ ലഭ്യമാക്കുന്നത്. കേരളത്തിലാദ്യമായി ഗര്ഭപാത്ര മാറ്റിവെക്കല് ശസ്ത്രക്രിയയും ഈ പദ്ധതി വഴി നടപ്പാക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം. ഈ പദ്ധതിക്കായി രോഗിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇത് കൂടാതെ 300 ഓപ്പണ് ഹാര്ട്ട് സര്ജറികള്, 50 കരള് മാറ്റിവെക്കല് ശസ്ത്രക്രിയകള്, 50 വൃക്ക മാറ്റിവെക്കല് ശസ്ത്രക്രിയകള്, 50 ന്യൂറോ സര്ജറികള്, 50 കാല്മുട്ട് മാറ്റിവെക്കല് ശസ്ത്രക്രിയകള്, 500 കാന്സര് രോഗികള്ക്കുള്ള സൗജന്യ ചികിത്സ എന്നിവയും ചികിത്സാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടത്തും.
26ന് വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന പ്രത്യേക ചടങ്ങില് ചികിത്സാ പദ്ധതിയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടക്കും.
ദുരന്തബാധിതരുടെ കുടുംബത്തിന് കൈത്താങ്ങായി മാതാ അമൃതാനന്ദമയി മഠം
തൃശൂര് വെടിക്കെട്ട് അപകടത്തിലും കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ബോട്ട് ദുരന്തങ്ങളിലും മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങള്ക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായം നല്കും. വിശ്വസേവാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് 27ന് നടക്കുന്ന ചടങ്ങില് ഉപരാഷ്ട്രപതി സി.പി. രാധാകൃഷ്ണനില് നിന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങള് ധനസഹായം ഏറ്റുവാങ്ങും.
ആസാം – നേപ്പാള് ദുരന്തം: രണ്ട് കോടിയുടെ സഹായഹസ്തവുമായി മഠം
ആസാമിലും നേപ്പാളിലുമുണ്ടയ മിന്നല് പ്രളയ ദുരന്തമേഖലയിലെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി മാതാ അമൃതാനന്ദമയി മഠം രണ്ട് കോടി രൂപ വീതം ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
27ന് അമൃതപുരിയില് നടക്കുന്ന ചടങ്ങില് ഉപരാഷ്ട്രപതി സി.പി. രാധാകൃഷ്ണന് അസാമില് നിന്നും നേപ്പാളില് നിന്നുമുള്ള ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധികള്ക്ക് ധനസഹായം കൈമാറും.