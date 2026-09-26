തിരുവനന്തപുരം: തിരുവോണം ബമ്പർ 2026 ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. സംസ്ഥാന ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സമ്മാനത്തുകയായ 30 കോടി രൂപയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം TL 360615 എന്ന നമ്പറിനാണ് ലഭിച്ചത്. കണ്ണൂർ ചക്കരകല്ലിലെ മുത്തു ലോട്ടറി ഏജൻസി വിറ്റ ടിക്കറ്റിനാണ് ബമ്പർ അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭാഗ്യശാലിയെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല.
ഒരുകോടി രൂപവീതം 20 പേർക്കാണ് രണ്ടാം സമ്മാനം. 25 ലക്ഷം രൂപവീതം 20 പേർക്ക് മൂന്നാം സമ്മാനവും ലഭിക്കും. രണ്ടാം സമ്മാനം ലഭിച്ച ടിക്കറ്റുകളിൽ മുന്നെണ്ണം വിറ്റത് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഭഗവതി ലോട്ടറി ഏജൻസിയിൽ നിന്നുമാണ്.
രണ്ടാം സമ്മാനം
TA 957486, TB 642974, TC 810428, TD 305900, TE 328611, TG 805847, TH 902375, TJ 150990, TK 375661, TL 888018, TA 300530, TB 439962, TC 952340, TD 279706, TE 970611, TG 355002, TH 192282, TJ 978616, TK 976006, TK 976006
സംസ്ഥാന ലോട്ടറിയുടെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി, അച്ചടിച്ച 90 ലക്ഷം ടിക്കറ്റും വിറ്റഴിച്ചുവെന്ന പ്രത്യേകതയും ഇത്തവണയുണ്ട്. സമ്മാനത്തുക 30കോടിയാക്കിയ ശേഷമുള്ള തിരുവോണം ബമ്പറിന്റെ ആദ്യവിൽപ്പനയിലാണ് ചരിത്രനേട്ടം. കൂടുതൽ വില്പന നടന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് (20,95,300 ടിക്കറ്റ്). തൃശൂരാണ് രണ്ടാമത് (10,62,00), തിരുവനന്തപുരം (8,64,100) മൂന്നാമതാണ്.
ഒരുകോടി രൂപവീതം 20 പേർക്കാണ് രണ്ടാം സമ്മാനം. 25 ലക്ഷം രൂപവീതം 20 പേർക്ക് മൂന്നാം സമ്മാനവും ലഭിക്കും. നാലാം സമ്മാനം 10 പേർക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപവീതവും, അഞ്ചാം സമ്മാനം 10 പേർക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപവീതവുമാണ്. കൂടാതെ, ആറാം സമ്മാനമായി 5,000 രൂപവീതം 54,000 പേർക്കും, ഏഴാം സമ്മാനമായി 2,000 രൂപവീതം 81,000 പേർക്കും, എട്ടാം സമ്മാനമായി 1,000 രൂപവീതം 1,24,200 പേർക്കും, ഒൻപതാം സമ്മാനമായി 500 രൂപവീതം 2,75,400 പേർക്കും ലഭിക്കും. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി ഒൻപത് പേർക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപവീതവും നൽകും.