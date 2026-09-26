ന്യൂഡൽഹി : മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ സ്ഥാനമൊഴിയുന്നത് സമയത്തിന്റെ കാര്യം മാത്രമാണെന്നും കോൺഗ്രസ് അത് നടത്തുമെന്നും കെ സി വേണുഗോപാൽ എം.പി..
ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ പുറത്താക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണ്. . വരും ദിവസങ്ങളിൽ ജനാധിപത്യത്തെ പിന്തുണച്ച് ധാരാളം ആളുകൾ തെരുവിലിറങ്ങും .
ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്ത് എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളും വോട്ടർ പട്ടികയിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളും സ്വതന്ത്രമായി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിമാനയാത്രയിൽ പ്രതികരിക്കാതെ കെ.സി. വേണുഗോപാൽ ഒഴിഞ്ഞുമാറി. ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തിയില്ല. തന്റെ പ്രവർത്തനം ദേശീയതലത്തിലാണ്. അതിനാൽ ഇപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷനെതിരേയുള്ള പോരാട്ടത്തിനാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്നും വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു.
മുൻപ് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കാറുണ്ടല്ലോ എന്ന ചോദ്യത്തിൽനിന്ന് കെ.സി. വേണുഗോപാൽ ഒഴിഞ്ഞുമാറി. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിമാനയാത്ര വിവാദത്തിൽ അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നതും ശ്രദ്ധേയമായി