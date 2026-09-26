കൊഹിമ: നാഗാലാൻഡിൽ വ്യാജമദ്യം കഴിച്ച് 19 പേർ മരിച്ചു. 1990 മുതൽ മദ്യനിരോധനം നിലവിലുള്ള സംസ്ഥാനത്ത്, മായം കലർത്തിയ മദ്യത്തിന്റെ വിതരണ ശൃംഖല കണ്ടെത്താൻ പോലീസ് പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ മൊകോക്ചംഗ് ജില്ലയിൽ എട്ടുപേരും ടുൻസാങ് ജില്ലയിൽ 11 പേരും വ്യാജ മദ്യം കഴിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് മരിച്ചതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു.
അഡീഷണൽ സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ് ഐ. ബങ്ലാങ് ചാങ് നയിക്കുന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം മരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും മായം ചേർത്ത മദ്യത്തിന്റെ ഉറവിടത്തെക്കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കും. മരണകാരണം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി സാമ്പിളുകൾ ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്കായി ഗുവാഹത്തിയിലേക്ക് അയച്ചതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു. “ചില സൂചനകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ സമയമായിട്ടില്ല,” പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
മരണങ്ങളെത്തുടർന്ന് പോലീസ് നടത്തിയ വ്യാപക പരിശോധനകളിൽ 19 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഏകദേശം 3,000 കുപ്പി മദ്യം പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. തിരിച്ചറിയാത്തതോ ലേബലില്ലാത്തതോ ആയ മദ്യമോ അനധികൃതമെന്ന് സംശയിക്കുന്ന മദ്യമോ കഴിക്കരുതെന്ന് പോലീസ് ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. മദ്യം കഴിച്ചതിനുശേഷം തലകറക്കം, കാഴ്ച മങ്ങൽ, ശ്വാസതടസ്സം, ബോധക്ഷയം തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ വൈദ്യസഹായം തേടണമെന്നും പോലീസ് നിർദ്ദേശിച്ചു.