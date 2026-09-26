കോട്ടയം: ശ്രീനാരായണഗുരുദേവനെ നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അധിക്ഷേപിച്ച കെ. വി. സുഭാഷ് പേരാമംഗലത്തിനെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇ. എസ്. ബിജു ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഗുരുദേവന്റെ ശരീര പ്രകൃതിയെ പോലും ചാനലിലൂടെ അധിക്ഷേപിച്ചു. മ്ലേച്ഛമായ അധിക്ഷേപങ്ങള് ഏതൊരു ഗുരുദേവഭക്തന്റെയും മനസിനെ മുറിവേല്പ്പിക്കുന്നതാണ്.
കേരള നവോത്ഥാനത്തില് ശ്രീനാരായണഗുരുദേവന്റെ ചരിത്രപരമായ പങ്ക്, അദ്വൈതദര്ശനം ക്ഷേത്രപ്രതിഷ്ഠകള് എന്നിവയെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠ, കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠ എന്നിവ വെറും കാപട്യമാണെന്നും സുഭാഷ് ആരോപിക്കുന്നു. ഗുരുദേവ തത്വചിന്തകളും ‘ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന്’ എന്ന് സന്ദേശം പിന്തുടരുന്ന സമൂഹത്തെയും അവഹേളിച്ചതിലൂടെ ഒരു സമൂഹത്തെ ഒന്നാകെ അപമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ഗുരുദേവനിന്ദ നടത്തി ഹിന്ദുവിരുദ്ധരുടെ കയ്യടി വാങ്ങാനുള്ള വിലകുറഞ്ഞ ശ്രമമാണ് ഇയാള് നടത്തുന്നത്. കേരള ചരിത്രത്തില് സാമൂഹ്യ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ വാതായനം തുറന്നിട്ട മഹത്തായ ഋഷി പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്. ഗുരുദേവ ദര്ശനത്തെയും കൃതികളെയും കുറിച്ചും വേണ്ടത്ര അറിവില്ലാത്ത വ്യക്തികള് പോലും ഇത്തരം അധിക്ഷേപവാക്കുകള് ഉന്നയിക്കില്ലെന്നിരിക്കെ സ്വയം പണ്ഡിതനാണെന്നും താന്ത്രികനാണെന്നും അവകാശപ്പെട്ട് നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ആത്മീയ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന സുഭാഷ് പേരാമംഗലം കേരളത്തില് നടന്ന സാമൂഹ്യപരിഷ്കരണ ശ്രമങ്ങളെയും ഗുരുദേവ വചനങ്ങളെയും നവോത്ഥാന പാരമ്പര്യത്തെയുമാണ് വെല്ലുവിളിക്കുന്നത്. ഹിന്ദുവിരുദ്ധരുടെയും ശ്രീനാരായണീയ വിരുദ്ധരുടെയും ശത്രുക്കളായ ദുഷ്ടശക്തികളുടെ ചട്ടുകമായി പ്രവര്ത്തിക്കുകയാണ് സുഭാഷ് പേരാമംഗലമെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനെ മ്ലേച്ഛമായ രീതിയില് അവഹേളിച്ചിട്ടും സംസ്ഥാണ സര്ക്കാരിന്റെ പോലീസ് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. സുഭാഷ് പേരാമംഗലത്തിനെതിരെ പോലീസ് സ്വയമേവ കേസെടുക്കണമെന്ന് ബിജു ആവശ്യപ്പെട്ടു.