തൃശൂര്: സംഘ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സജീവ പ്രവര്ത്തകരായിരുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ മകളെന്ന നിലയില് കുട്ടിക്കാലം മുതല്ക്കേ പൊതുപ്രവര്ത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ തലങ്ങളില് ഇടപഴകാന് നിവേദിത സുബ്രഹ്മണ്യത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോള് അമ്മ രാധ ബാലകൃഷ്ണനൊപ്പം അടിയന്തരാവസ്ഥ വിരുദ്ധ സമരത്തില് പങ്കെടുത്ത് ജയിലില് തടവ് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരിയായിരുന്നു. അടിയന്തരാവസ്ഥക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചതിന് അമ്മ രാധയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴായിരുന്നു അത്.
പോലീസ് ബലം പ്രയോഗിച്ചിട്ടും കുട്ടിയെ വേര്പെടുത്താന് കഴിയാതിരുന്നതോടെ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ പേരില് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത രാധയോടൊപ്പം നിവേദിതയെയും ജയിലില് അടയ്ക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്ന്ന് രണ്ടു മാസക്കാലത്തോളം തടവുശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു. അമ്മ രാധയായിരുന്നു മഹിളാമോര്ച്ചയുടെ പ്രഥമ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ. ശബരിമല അയ്യപ്പക്ഷേത്രത്തിലെ യുവതികളുടെ പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച പ്രതിഷേധ സമരങ്ങളുടെ ഭാഗമായും നിവേദിത സുബ്രഹ്മണ്യത്തിന് ജയില്ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്.
വിദ്യാര്ഥിയായിരിക്കെ എബിവിപിയിലും അഭിഭാഷകവൃത്തി ആരംഭിച്ചപ്പോള് അഭിഭാഷക പരിഷത്തിലും സജീവമായിരുന്നു. 2016ല് ഗുരുവായൂര് മണ്ഡലത്തില് നിന്നും നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ചതോടെയാണ് അഡ്വ. നിവേദിത സുബ്രഹ്മണ്യം ബിജെപിയുടെ ഔദ്യോഗിക പദവികളിലേക്ക് ആദ്യമായി കടന്നെത്തുന്നത്. ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മത്സരമായിരുന്നിട്ടും ഗുരുവായൂരില് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവക്കാന് അവര്ക്ക് സാധിച്ചു. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് പൊന്നാനി മണ്ഡലത്തില് നിന്നും ശക്തമായ മത്സരം കാഴ്ചവെക്കാനും നിവേദിത സുബ്രഹ്മണ്യത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പങ്കെടുത്ത രണ്ടു ലക്ഷത്തോളം സ്ത്രീകളെ അണിനിരത്തിയ തൃശൂരിലെ വനിതാ സംഗമത്തിനു ചുക്കാന് പിടിച്ചതും നിവേദിതയായിരുന്നു. ചാവക്കാട് ബാര് അസോസിയേഷന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായും ചുമതല വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹിളാമോര്ച്ചയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായിരുന്നു. നിലവില് ബിജെപി തൃശൂര് നോര്ത്ത് പ്രസിഡന്റാണ്.