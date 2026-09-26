തിരുവനന്തപുരം: വിഘടനവാദ പ്രവര്ത്തനം ശക്തമായിരുന്ന വടക്കുകിഴക്കന് മേഖലയെ ഭാരതത്തോടൊപ്പം നിലനിര്ത്തുന്നതില് വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും മുന് അദ്ധ്യക്ഷന് എ. ബാലകൃഷ്ണന്റെയും പ്രവര്ത്തനങ്ങള് മുഖ്യ പങ്കുവഹിച്ചെന്ന് പ്രജ്ഞാപ്രവാഹ് ദേശീയ സംയോജകന് ജെ. നന്ദകുമാര് പറഞ്ഞു. വിവേകാനന്ദകേന്ദ്രം കേരളം പ്രാന്തത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില് ഭാരതീയ വിചാരകേന്ദ്രം ഹാളില് സംഘടിപ്പിച്ച അനുസ്മരണത്തില് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
എ. ബാലകൃഷ്ണനെപ്പോലുള്ള തലമുറയുടെ ത്യാഗവും സമര്പ്പണവമാണ് അരുണാചല് പ്രദേശുള്പ്പെടെ വടക്കുകിഴക്കന് മേഖലയില് ഇന്ന് കാണുന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ അടിത്തറ. വിഘടവാദം ശക്തമായിരുന്ന ഇടങ്ങളില് ആധ്യാത്മികതയുടെ കരുത്ത് പകര്ന്ന അദ്ദേഹം ഏകനാഥ് റാനഡയുടെ പിന്നില് നിന്ന് സംഘാടനത്തിന്റെ കരുത്തിലൂടെ വിവേകാനന്ദകേന്ദ്രത്തെ ഉജ്ജ്വല സംഘടനയാക്കി മാറ്റി. ആ കണ്ണുകളില് എപ്പോഴും സമ്പൂര്ണകാരുണ്യവും പരമമായ സ്നേഹവും നിറഞ്ഞിരുന്നു. അവസാനകാലത്ത് ആശുപത്രി കിടക്കയില്പ്പോലും വിവേകാനന്ദകേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ പദ്ധതികള് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിലും അവ നിര്വഹിക്കുന്നതിനുള്ള കാര്യകര്ത്താക്കളെ സജ്ജരാക്കുന്നതിലുമുള്ള നിരന്തരമായ പരിശ്രമത്തിലായിരുന്നു. അന്തിമസ്പന്ദനം വരെയും ഈ രാഷ്ട്രമെന്ന മന്ത്രം മാത്രം ജപിച്ചു ജീവിച്ച വലിയ ആചാര്യനായിരുന്നു എ. ബാലകൃഷ്ണന്, ജെ. നന്ദകുമാര് പറഞ്ഞു.
ശ്രീരാമകൃഷ്ണാശ്രമം അധ്യക്ഷന് സ്വാമി മോക്ഷവൃതാനന്ദ അധ്യക്ഷനായി. മേയര് വി.വി. രാജേഷ്, ഭാരതീയ വിചാരകേന്ദ്രം അധ്യക്ഷന് ആര്. സഞ്ജയന്, വിവേകാനന്ദകേന്ദ്രം കേരളം-തമിഴ്നാട് സംഘാടക രാധാ ദീദി തുടങ്ങിയവര് സംസാരിച്ചു. ചടങ്ങില് ഭഗവദ്ഗീതയിലെ 15-ാം അധ്യായമായ പുരുഷോത്തമയോഗം പൂര്ണമായും ആലപിച്ചു. ശാന്തിമന്ത്രത്തോടെ ആരംഭിച്ച പരിപാടിയില് എ. ബാലകൃഷ്ണന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് തയാറാക്കിയ വീഡിയോ ദൃശ്യവും പ്രദര്ശിപ്പിച്ചു.