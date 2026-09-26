ബെംഗളൂരു: മംഗളൂരു പാണ്ഡേശ്വരത്തുള്ള സ്വകാര്യ കോളജിൽ മലയാളി വിദ്യാർഥിക്ക് നേരെ വിദ്യാർഥികളുടെ ക്രൂരമായ റാഗിങ്. തൃശൂർ ചാവക്കാട് സ്വദേശിയും പാണ്ഡേശ്വർ ശ്രീനിവാസ് കോളജിലെ ഒന്നാംവർഷ ബിബിഎ വിദ്യാർഥിയുമായ അമീർ അലിക്കും സഹപാഠിക്കുമാണ് സീനിയർ വിദ്യാർഥികളിൽ നിന്ന് ക്രൂരമായ ശാരീരിക മാനസിക പീഡനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നത്.
സംഭവത്തിൽ അമീർ അലിയുടെ പരാതിയിൽ ഒമ്പത് മുതിർന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ വധശ്രമം, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, റാഗിംഗ് വിരുദ്ധ നിയമലംഘനം തുടങ്ങിയ ഗുരുതര വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി മംഗളൂരു സൗത്ത് (പാണ്ഡേശ്വർ) പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. പ്രതികളായ 5 വിദ്യാർഥികളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. 4 വിദ്യാർഥികൾ ഒളിവിലാണ്. കേസിലുൾപ്പെട്ട എല്ലാവരും മലയാളികളാണ്.
പയ്യന്നൂർ എട്ടിക്കുളം എംപി ഹൗസിൽ എം.പി.റെഹാൻ (19), കാസറഗോഡ് തൃക്കരിപ്പൂരിലെ മുഹമ്മദ് ഉവൈസ് (19), കോഴിക്കോട് ആക്കൽ വട്ടപ്പൊയിൽ വീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് ആദിൽ (19), പയ്യന്നൂർ സ്വദേശി രോഹൻ രനൂഷ് (19), കണ്ണൂർ സ്വദേശി നഷീദ് അമീർ (19) എന്നിവരെയാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. അർഷക്, അനീഷ്, വി.പി.ആദിൽ, ഷിനാസ് എന്നിവരാണ് ഒളിവിലുള്ളത്. എല്ലാവരും ബിബിഎ ലോജിസ്റ്റിക്സ് രണ്ടാംവർഷ വിദ്യാർഥികളാണ്.
സെപ്റ്റംബർ 19 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് കോളേജിന് പുറത്തുകൂടി നടന്നുപോകുകയായിരുന്ന അമീർ അലിയേയും സഹപാഠിയെയും മുതിർന്ന വിദ്യാർഥികൾ തടഞ്ഞുനിർത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇവരെ ബലമായി ബൈക്കിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി ഒരു മുറിയിൽ തടങ്കലിൽ വച്ചു. ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ക്രൂരമായി മർദിക്കുകയും അടിവസ്ത്രം മാത്രം ധരിപ്പിച്ച് നിർബന്ധിച്ച് നിർത്തിക്കുകയുമായിരുന്നു. പീഡനത്തിനിടെ കുട്ടികൾ ഭയന്ന് നിലവിളിച്ചപ്പോൾ വായിൽ തുണി തിരുകി ബെൽറ്റുകളും വസ്ത്രങ്ങൾ തൂക്കുന്ന ഹാങ്കറുകളും ഉപയോഗിച്ച് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു. വെള്ളം ചോദിച്ചപ്പോൾ മലിനജലം കുടിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചതായും തയാറാകാതിരുന്നപ്പോൾ ദേഹത്ത് ഒഴിച്ചതായും പറയുന്നു. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ അക്രമികൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തിയതായും വൈകിട്ട് 6 വരെ പീഡനം തുടർന്നതായും പരാതിയിലുണ്ട്.
വിദ്യാർഥി നാട്ടിലെത്തി മാതാപിതാക്കളെ വിവരമറിയിക്കുകയും തുടര്ന്നു വീട്ടുകാരോടൊപ്പം മംഗളൂരുവിൽ തിരിച്ചെത്തി പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയുമായിരുന്നു. സംഭവത്തില് കേസെടുത്ത പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.