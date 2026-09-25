ന്യൂദല്ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ലഭിച്ച, കേരളത്തില് നിന്നുള്ള കരകൗശല വസ്തുക്കളും ഇ ലേലത്തിന് വയ്ക്കുന്നു. 32 സ്മാരക വസ്തുക്കളും. കേരളത്തിന്റെ കല, കരകൗശലവിദ്യ, പാരമ്പര്യ കലാരൂപങ്ങള്, സാംസ്കാരിക പൈതൃകം എന്നിവ ഉള്ച്ചേര്ക്കുന്നതാണ് ഈ സ്മാരകങ്ങള്. പരമ്പരാഗത നെട്ടൂര് പെട്ടി, ചെറു ചുണ്ടന്വള്ളം, കഥകളി, തെയ്യം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കലാവസ്തുക്കള്, കേരളീയ ചുവര്ചിത്രകല, ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ബേപ്പൂര് ഉരുവിന്റെ കൈകൊണ്ട് നിര്മിച്ച മാതൃക എന്നിവയടക്കം 32 വസ്തുക്കളാണ് ലേലത്തിലുള്ളത്.
കഥകളി നര്ത്തകന്റെ പ്രദര്ശന പാവ, കഥകളി കലാകാരന്റെ ചിത്രം, ഭൈരവന് തെയ്യം ശില്പ്പം, കേരളത്തിന്റെ ചുവര്ചിത്ര പാരമ്പര്യത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന രാധ, കൃഷ്ണന്, ഗോപിക എന്നിവരെ ആലേഖനം ചെയ്ത ചിത്രം, ആദി ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഛായാചിത്രം, ശിവഗിരി മഠത്തിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി കൊത്തുപണിയോടു കൂടിയ തടി ക്ഷേത്രമാതൃക, പൊയ്കയില് ശ്രീകുമാര ഗുരുദേവന്റെ ചിത്രം, ശ്രീവിദ്യാധിരാജ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ചിത്രം എന്നിവ ഇതില് ഉള്പ്പെടുന്നു.
വൈക്കം സത്യഗ്രഹത്തിന്റെ 100-ാം വാര്ഷികം അനുസ്മരിക്കുന്ന സ്മാരക കലാസൃഷ്ടിയും ഈ ശേഖരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. കൂടാതെ, പരമ്പരാഗത നെറ്റിപ്പട്ടം, കേരളീയ പിച്ചള വാസ്തുവിളക്ക്, ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ കൊത്തുപണിയുള്ള തടി പ്രതിമ, പരമ്പരാഗത ശംഖ് സ്മരണിക തുടങ്ങി നിരവധി വസ്തുക്കളും ശേഖരത്തിലുണ്ട്. ഇ-ലേലത്തിന്റെ എട്ടാം പതിപ്പ് 2026 ഒക്ടോബര് 2 വരെ നടക്കും.