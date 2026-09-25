പ്രേക്ഷകർ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന പുതിയ മലയാള ചിത്രം ‘ധൂമകേതു’ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നു. സജിൻ ഗോപുവും നിഖില വിമലും കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്ന ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് സുധി മാഡിസൺ ആണ്. സമീർ താഹിർ, ഷൈജു ഖാലിദ്, സജിൻ അലി, അബ്ബാസ് തിരുനാവായ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ടൈം ലൂപ്പ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം പ്രേക്ഷകർക്ക് ചിരിയും ത്രില്ലും ഒരുപോലെ സമ്മാനിക്കുമെന്നാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ നൽകുന്ന സൂചന.
വിവാഹദിവസം വരനും വധുവും ഒരു ടൈം ലൂപ്പിൽ അകപ്പെടുന്നതും തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന രസകരവും ഉദ്വേഗജനകവുമായ സംഭവവികാസങ്ങളുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രമേയം. മുഖംമൂടി ധരിച്ച അക്രമികൾ മുറിയിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറുന്നതും കൊലപാതക നിഗൂഢതയും തമാശകളും പ്രണയവുമൊക്കെ കോർത്തിണക്കിയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ കഥ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. സോണി, മനു എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിൽ അപൂർവ്വമായി മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന അണ്ടർവാട്ടർ ദൃശ്യങ്ങളും ചിത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന ആകർഷണമായിരിക്കും.
ഇതിനോടകം തന്നെ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററുകളും ട്രെയിലറും ഗാനങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ തരംഗമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സജിൻ ഗോപുവിനും നിഖില വിമലിനുമൊപ്പം ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ, സിദ്ധാർത്ഥ് ഭരതൻ, ഗണപതി തുടങ്ങിയ മികച്ച താരനിര തന്നെ ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം നിർവ്വഹിക്കുന്നത് ജിന്റോ ജോർജാണ്. ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവും ‘ബാലൻ’ തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെ എഡിറ്ററുമായ വിവേക് ഹർഷനാണ് ചിത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അങ്കിത് മേനോനാണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ: ഔസേഫ് ജോൺ, വസ്ത്രാലങ്കാരം: മഷർ ഹംസ, ആക്ഷൻ: സ്റ്റീവൻ കുമാർ, സൗണ്ട് ഡിസൈനർ: രംഗനാഥ് രവി, മേക്കപ്പ്: ആർ.ജി. വയനാടൻ, കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ: ബിനോയ് നമ്പാല, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: ആന്റണി തോമസ് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിന്റെ മറ്റ് പ്രധാന അണിയറപ്രവർത്തകർ. ടൈം ലൂപ്പ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വേറിട്ട സിനിമാ അനുഭവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് മികച്ചൊരു തിയേറ്റർ വിരുന്നായിരിക്കും ധൂമകേതു സമ്മാനിക്കുകയെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.