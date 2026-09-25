ഒമാൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ ടൂർണ്ണമെന്റിലെ ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ കരുത്തരായ മുംബൈയെ തകർത്ത് കേരളം. മുംബൈ ഉയർത്തിയ 355 റൺസെന്ന കൂറ്റൻ ലക്ഷ്യം അവസാന പന്തിൽ മറികടന്നാണ് കേരളം അവിശ്വസനീയ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഗോവിന്ദ് ദേവ് പൈയുടെ ഉജ്ജ്വല സെഞ്ച്വറിയും വാലറ്റത്ത് നിഖിൽ മുരളീധരനും കാർത്തിക് ബി. നായരും കാഴ്ചവച്ച തകർപ്പൻ പോരാട്ടവുമാണ് കേരളത്തിന് ഒരു വിക്കറ്റിന്റെ അവിസ്മരണീയ വിജയമൊരുക്കിയത്.
മുംബൈ – 50 ഓവറിൽ 354/6, കേരളം – 50 ഓവറിൽ 358/9
ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തെരഞ്ഞെടുത്ത മുംബൈയ്ക്ക് ഓപ്പണർ ഇഷാൻ മുൾചന്ദാനിയുടെ തകർപ്പൻ സെഞ്ച്വറിയാണ് കൂറ്റൻ സ്കോർ സമ്മാനിച്ചത്. 15 റൺസെടുത്ത അഭിഗ്യാൻ കുണ്ടുവിന്റെ വിക്കറ്റ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നഷ്ടമായെങ്കിലും നൂതൻ ഗോയലിനും ആയുഷ് വർഥകിനുമൊപ്പം ഇഷാൻ പടുത്തുയർത്തിയ മികച്ച കൂട്ടുകെട്ടുകളാണ് മുംബൈയുടെ ഇന്നിങ്സിൽ നിർണ്ണായകമായത്. നൂതൻ ഗോയൽ 36-ഉം ആയുഷ് വർഥക് 73-ഉം റൺസെടുത്തു. ഇഷാൻ 124 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 152 റൺസ് നേടി. 12 ഫോറും ആറ് സിക്സുമടങ്ങുന്നതായിരുന്നു ഇഷാന്റെ ഇന്നിങ്സ്. 39 റൺസെടുത്ത ക്യാപ്റ്റൻ സായ് രാജ് പാട്ടീലും മുംബൈ ബാറ്റിങ് നിരയിൽ തിളങ്ങി. കേരളത്തിന് വേണ്ടി അഖിൽ സ്കറിയ രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി.
മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ കേരളത്തിന് ഗോവിന്ദ് ദേവ് പൈയും ക്യാപ്റ്റൻ കൃഷ്ണപ്രസാദും (26) ചേർന്ന് ഭേദപ്പെട്ട തുടക്കം നൽകി. ഇരുവരും ചേർന്ന് ഓപ്പണിങ് വിക്കറ്റിൽ 64 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തുടർന്നെത്തിയ രോഹൻ നായർ (12) വേഗത്തിൽ മടങ്ങിയെങ്കിലും, മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ അഖിൽ സ്കറിയയും ഗോവിന്ദ് ദേവ് പൈയും ചേർന്ന് 104 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അഖിൽ സ്കറിയ 47 റൺസും ഗോവിന്ദ് ദേവ് പൈ 115 റൺസും നേടി. 106 പന്തുകളിൽ 11 ബൗണ്ടറികളും നാല് സിക്സുമടങ്ങുന്നതായിരുന്നു ഗോവിന്ദിന്റെ ഇന്നിങ്സ്.
എന്നാൽ ഇരുവരും മടങ്ങിയതോടെ മധ്യനിരയിലുണ്ടായ കൂട്ടത്തകർച്ച കേരളത്തെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി. 36 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനിടെ അഞ്ച് വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ ഏഴ് വിക്കറ്റിന് 239 റൺസെന്ന നിലയിലായിരുന്നു കേരളം. തുടർന്ന് വാലറ്റത്ത് എം. നിഖിലും കൃഷ്ണദേവനും കാർത്തിക് ബി. നായരും നടത്തിയ തകർപ്പൻ പോരാട്ടമാണ് കേരളത്തിന് വിജയമൊരുക്കിയത്. നിഖിൽ 41 പന്തുകളിൽ 54 റൺസും കൃഷ്ണദേവൻ 16 പന്തുകളിൽ 24 റൺസും കാർത്തിക് ബി. നായർ 21 പന്തുകളിൽ 31 റൺസും നേടി. അവസാന പന്തിൽ ബൗണ്ടറി പായിച്ചാണ് കാർത്തിക് കേരളത്തിന്റെ വിജയം കുറിച്ചത്. മുംബൈയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രതീക് മിശ്ര മൂന്നും യഷ് ഡിച്ചോൽക്കറും മാക്സ്വെൽ ഡേവിഡും രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതവും വീഴ്ത്തി.