ഗുരുവായൂര്: ഗുരുവായൂര് ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉദയാസ്തമന പൂജയുടെ തീയതി സംബന്ധിച്ച തര്ക്കം പുതിയ വിവാദത്തിലേക്ക്. വൃശ്ചികത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷ ഏകാദശി ദിനത്തിലെ ഉദയാസ്തമന പൂജ നടത്തുമെന്ന പരാമര്ശം പഞ്ചാംഗത്തില് നിന്നും ഒഴിവാക്കിയെന്ന പുതിയ ആരോപണമാണ് ഇപ്പോള് ഉയര്ന്നിരിക്കുന്നത്. വൃശ്ചിക മാസത്തിലെ ഏകാദശി ദിനത്തില് ഉദയാസ്തമന പൂജ ഒഴിവാക്കാന് കഴിഞ്ഞവര്ഷം ദേവസ്വംബോര്ഡ് തീരുമാനിച്ചത് വിവാദമായിരുന്നു. വലിയ എതിര്പ്പും ഉയര്ന്നു.
ദേവസ്വം തീരുമാനത്തിനെതിരെ ചിലര് കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്തു. പൂജ സംബന്ധിച്ച ഈ കേസില്, കോടതിയെ സ്വാധീനിക്കാനാണ് മാറ്റം വരുത്തിയതെന്ന് കാണിച്ച് ചേന്നാസ് മനയിലെ ചില അംഗങ്ങള് സുപ്രീംകോടതിയില് സത്യവാങ്മൂലം ഫയല് ചെയ്തു. ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഞ്ചാംഗത്തില്, ഏകാദശി ദിനത്തിലെ ഉദയാസ്തമന പൂജ ഒക്ടോബര് 22ന് നടത്തുമെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തുലാമാസത്തിലാണ് ഒക്ടോ. 22 വരുന്നത്. എന്നാല് അതേ പഞ്ചാംഗത്തിലെ 65-ാം പേജില് ഉദയാസ്തമനപൂജ, വൃശ്ചികമാസത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷ ദിവസമായ നവംബര് 21ന് നടത്തുമെന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാല് ഈ പഞ്ചാംഗം പിന്വലിച്ച് വൃശ്ചിക ഏകാദശി ദിനത്തില് ഉദയാസ്തമന പൂജ എന്നത് നീക്കം ചെയ്തുവെന്നാണ് പുതിയ ആരോപണം.
ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസദ്ധീകരിച്ച ആദ്യ പഞ്ചാംഗവും, ഭേദഗതി ചെയ്തിറക്കിയ രണ്ടാം പഞ്ചാംഗവും ഹര്ജിക്കാരനായ പി.സി. ഹരി സുപ്രീംകോടതിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. സുപ്രീംകോടതിയിലെ തങ്ങളുടെ കേസ് ദുര്ബലപ്പെടുത്താന് വേണ്ടിയാണ് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പഞ്ചാംഗത്തില് ഈ മാറ്റം വരുത്തിയതെന്നാണ് ഹര്ജിക്കാരുടെ ആരോപണം. ഗുരുവായൂര് ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജകള് സംബന്ധിച്ച് വെബ്സൈറ്റില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിശദാംശങ്ങളില് മാറ്റം വരുത്തരുതെന്ന് സുപ്രീംകോടതി നേരത്തെ നിര്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ നിര്ദേശം നിലനില്ക്കെ, പഞ്ചാംഗത്തില് മാറ്റം വരുത്താന് ബോര്ഡിന് അധികാരമില്ലെന്ന് അഭിഭാഷകന് എ. കാര്ത്തിക് മുഖേന ഫയല് ചെയ്ത സത്യവാങ്മൂലത്തില് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഉദയാസ്തമന പൂജ വെറും വഴിപാടല്ലെന്നും, അനുഷ്ഠാനമാണെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. തങ്ങള് ചേന്നാസ് മനയിലെ തന്ത്രി കുടുംബാംഗങ്ങളാണെന്നും, നിലവിലെ തന്ത്രിയോട് വൈരാഗ്യമില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയ ഹര്ജിക്കാര്, ഗുരുവായൂര് ദേവസ്വം ആക്ടിലെ 10, 34, 35 വകുപ്പുകളും, ചട്ടം ആറും ചൂണ്ടികാട്ടി ആചാരങ്ങളില് മാറ്റം വരുത്താന് മാനേജിങ് കമ്മറ്റിക്ക് അധികാരമില്ലെന്നും സുപ്രീംകോടതിയില് നല്കിയ സത്യവാങ്മൂലത്തില് പറയുന്നു.