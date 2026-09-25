ന്യൂദൽഹി: ദിൽജിത് ദോസാഞ്ച് ഇന്ത്യൻ വേദിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു; ഇത്തവണ തന്റെ ഷോയ്ക്കായി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലൊന്നാണ് അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുത്തത്. സെപ്റ്റംബർ 12-ന് ലണ്ടനിലെ വെംബ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിക്കിടെയാണ്, അഹമ്മദാബാദിൽ നടക്കുന്ന ‘ഓറ വേൾഡ് ടൂർ’ (Aura World Tour) സംഗീതപരിപാടിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. നവംബർ 21-ന് നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഷോ നടക്കുക.
‘ഓറ ഇന്ത്യ ടൂർ 2026’-ന്റെ ഭാഗമായി ഈ സംഗീതപരിപാടി ‘ബുക്ക് മൈ ഷോ’ (BookMyShow)-യിലും ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വൈകുന്നേരം 4-ന് ആരംഭിച്ച് ആറ് മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പരിപാടിയായാണ് ‘ തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അഞ്ച് വയസ്സും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ളവർക്ക് ഈ സംഗീത പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാം; ഹിന്ദി, പഞ്ചാബി തുടങ്ങിയ ഭാഷകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ദിൽജിത്തിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര പര്യടനത്തിലെ സുപ്രധാനമായൊരു ഘട്ടത്തിലാണ് അഹമ്മദാബാദ് ഷോയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഖ്യാപനം വന്നത്. ലണ്ടനിലെ വെംബ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരു ഷോയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആദ്യ പഞ്ചാബി കലാകാരനായി സെപ്റ്റംബർ 12-ന് അദ്ദേഹം മാറി. 2023-ൽ കൊച്ചെല്ല (Coachella) ഫെസ്റ്റിവലിൽ അവതരണം നടത്തുന്ന ആദ്യ പഞ്ചാബി കലാകാരനായി മാറിയെന്ന നേട്ടത്തിന് പിന്നാലെയാണ് വെംബ്ലിയിലെ ഈ പ്രകടനവും നടന്നത്.
ദിൽജിത്തിന്റെ അവസാനത്തെ പ്രധാന ഇന്ത്യൻ പര്യടനത്തിന് ശേഷം ഏകദേശം രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് അഹമ്മദാബാദിലെ സംഗീതപരിപാടി നടക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഇന്ത്യ ടൂറിൽ അഹമ്മദാബാദ്, മുംബൈ, ഡൽഹി, ഹൈദരാബാദ്, ബെംഗളൂരു, ഇൻഡോർ, കൊൽക്കത്ത, ഗുവാഹത്തി തുടങ്ങി നിരവധി നഗരങ്ങളിൽ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ആ ടൂറിലെ അവസാന പരിപാടി 2024 ഡിസംബറിൽ ഗുവാഹത്തിയിലാണ് നടന്നത്.