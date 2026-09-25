തിരുവനന്തപുരം: അടുത്ത വര്ഷത്തോടെ ഔട്ട്ലെറ്റുകളുടെ എണ്ണം വര്ദ്ധിപ്പിച്ച് 4,500 ഫാര്മസിസ്റ്റുകള്ക്ക് തൊഴിലവസരം നല്കാന് ലക്ഷ്യമിട്ട് എച്ച്എല്എല് ലൈഫ്കെയര് ലിമിറ്റഡ്. ലോക ഫാര്മസിസ്റ്റ് ദിനാചരണത്തില് പൊതുജനാരോഗ്യ റീട്ടെയില് രംഗത്ത് 15 വര്ഷം പൂര്ത്തിയാക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് എച്ച്എല്എല് ടെക്നിക്കല് ആന്ഡ് ഓപ്പറേഷന്സ് ഡയറക്ടര് ബെന്നി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
2011 സപ്തംബര് 26 ന് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളജില് ആരംഭിച്ച എച്ച്എല്എലിന്റെ ആദ്യ റീട്ടെയില് ഔട്ട്ലെറ്റായ ലൈഫ്കെയര് സെന്ററിലൂടെയാണ് റീട്ടെയില് രംഗത്തേക്ക് എച്ച്എല്എല് ചുവടുവെച്ചത്. പിന്നീടിത് ‘എച്ച്എല്എല് ഫാര്മസി ആന്ഡ് സര്ജിക്കല്സ്’ എന്ന് പുനര്നാമകരണം ചെയ്തു. ഈ ശൃംഖല ഇന്ന് രാജ്യവ്യാപകമായി 340 ലധികം കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ കോടിക്കണക്കിന് രോഗികള്ക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കില് മരുന്നുകള് എത്തിക്കുന്നു.
നിലവില് 863 വനിതാ ഫാര്മസിസ്റ്റുകള് ഉള്പ്പെടെ 2,000 ത്തോളം ഫാര്മസിസ്റ്റുകള് എച്ച്എല്എല് ഫാര്മസി ശൃംഖലയില് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അടുത്ത വര്ഷത്തിനുള്ളില് ഔട്ട്ലെറ്റുകളുടെ എണ്ണം 600 ആയി ഉയര്ത്താനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 340 ഫാര്മസികളില് 20 എണ്ണം എച്ച്എല്എല് ഫാര്മസി ആന്ഡ് സര്ജിക്കല്സ് ആണ്. ഇതിനുപുറമേ ഫ്രീജനറിക് സ്റ്റോറുകള്, എച്ച്എല്എല് ഒപ്റ്റിക്കല്സ്, അമൃത് ഫാര്മസി, അമൃത് ഒപ്റ്റിക്കല്സ് എന്നീ ഔട്ട്ലെറ്റുകളും പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
ദേശീയ മിനറല് ഡവലപ്മെന്റ് കോര്പറേഷന്, കോള് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്, ഈസ്റ്റേണ് കോള്ഫീല്ഡ്സ് ലിമിറ്റഡ് തുടങ്ങിയ കേന്ദ്രസംസ്ഥാന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്, സര്ക്കാര് ആശുപത്രികള്, പോര്ട് ട്രസ്റ്റ് ആശുപത്രികള് എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ചാണ് എച്ച്എല്എല് റീട്ടെയില് രംഗത്ത് പ്രവര്ത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്.
2015ല് ആരംഭിച്ച അമൃത് ഫാര്മസിയിലൂടെ കാന്സര്, ഹൃദ്രോഗങ്ങള് തുടങ്ങിയ ഗുരുതര രോഗങ്ങള്ക്കുള്ള ജീവന്രക്ഷാ മരുന്നുകള് വിപണിവിലയേക്കാള് ശരാശരി 50 ശതമാനം വരെ വിലക്കുറവിലാണ് ലഭ്യമാക്കുന്നത്. 6500 ലധികം മരുന്നുകള്, ഇംപ്ലാന്റുകള്, ശസ്ത്രക്രിയാ ഉപകരണങ്ങള് എന്നിവ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. 2015 നവംബറില് ഡല്ഹി എയിംസിലാണ് ആദ്യ അമൃത് ഫാര്മസി പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിച്ചത്. നിലവില് 24 സംസ്ഥാനങ്ങളും 4 കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലുമായി 285 അമൃത് ഔട്ട്ലെറ്റുകള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുവെന്നും ബെന്നി ജോസഫ് പറഞ്ഞു.