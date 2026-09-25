ന്യൂഡൽഹി: കണ്ണൂർ പാലത്തായിയിൽ നാലാംക്ലാസുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന കേസിൽ അധ്യാപകനും ബിജെപി നേതാവുമായ കെ പത്മരാജന്റെ ശിക്ഷ മരവിപ്പിച്ച് ജാമ്യം നൽകിയതിനെതിരെ കേരളം സുപ്രീംകോടതിയിൽ. ഹൈക്കോടതി വിധി റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയിൽ അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്തു. സ്റ്റാൻഡിങ് കോൺസൽ സയ്യദ് മർസൂഖ് ബാഫഖി ആണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അപ്പീൽ സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്തത്.
2020 ജനുവരി 15 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 2 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ പെൺകുട്ടിയെ പലതവണ പീഡിപ്പിച്ചെന്നായിരുന്നു കേസ്. അന്ന് 10 വയസും ആറുമാസവും പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടിയെ സ്കൂളിലെ ശുചിമുറിയിൽവെച്ച് ക്രൂരമായ ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിന് ഇരയാക്കി എന്നായിരുന്നു ആരോപണം. എന്നാൽ കേസിന്റെ പെൺകുട്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽ പെൺകുട്ടി മൊഴി മാറ്റിയിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ ഈ കേസിൽ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ പിന്നീട് പത്മരാജന് തലശ്ശേരി ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് സ്പെഷ്യൽ കോടതി ജീവിതാവസാനം വരെയുള്ള ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് പ്രതിഭാഗം ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകി. പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴികളിൽ വലിയ പൊരുത്തക്കേടുകളുണ്ടെന്ന പ്രതിയുടെ വാദത്തിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് വിലയിരുത്തിയാണ് ഹൈക്കോടതി ശിക്ഷ മരവിപ്പിച്ച് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.വിചാരണക്കോടതി വിധിയിൽ തെറ്റുകളോ അപാകതകളോ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാതെ ഹൈക്കോടതി ശിക്ഷാവിധി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
ക്രിമിനൽ അപ്പീൽ തീർപ്പാക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഇടക്കാല ഘട്ടത്തിൽ വിചാരണക്കോടതി സ്വീകരിച്ച തെളിവുകൾ ഹൈക്കോടതി വിശദമായി പുനഃപരിശോധിച്ചത് അനാവശ്യവും നിയമവിരുദ്ധവുമാണ്. ഇരയായ കുട്ടിയുടെ മൊഴിയിലെ വൈരുധ്യങ്ങളും വൈദ്യപരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടും വിവിധ അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ പങ്കും ഈ ഘട്ടത്തിൽ വിലയിരുത്തിയത്
സുപ്രീംകോടതിയുടെ മുൻവിധികൾക്ക് എതിരാണ് എന്നും സംസ്ഥാനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വധശിക്ഷയോ ജീവപര്യന്തമോ ലഭിക്കാവുന്ന ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ശിക്ഷ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന മുൻവിധികളും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിലൂടെ ലംഘിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഫയൽ ചെയ്ത അപ്പീലിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്.