ന്യൂദല്ഹി: സോഷ്യല് മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളില് കുട്ടികളുടെ ലൈംഗികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകളുടെയും മറ്റും പ്രചാരണം തടയാനുള്ള നടപടികള് വിശദീകരിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന് നിര്ദേശം നല്കി. ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആന്ഡ് ഇന്ഫര്മേഷന് ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയവും നിയമ-നീതി മന്ത്രാലയവും ഇതുവരെ മറുപടി ഫയല് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ചൈല്ഡ് പോണ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യാത്ത പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള്ക്കെതിരെ ക്രിമിനല് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ജസ്റ്റ് റൈറ്റ്സ് ഫോര് ചില്ഡ്രന് അലയന്സ് സമര്പ്പിച്ച ഹര്ജി പരിഗണിക്കവെയാണ് ബെഞ്ച് ഈ നിര്ദ്ദേശം നല്കിയത്.
ചൈല്ഡ് പോണ് കണ്ടെത്തുന്നതിനും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും, ഇലക്ട്രോണിക് തെളിവുകള് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഏകീകൃത സ്റ്റാന്ഡേര്ഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോഡ് രൂപീകരിക്കാനും വിജ്ഞാപനം ചെയ്യാനും ഹര്ജിയില് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.