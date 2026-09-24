കൊല്ലം: മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശന് സ്റ്റീഫന് നെടുമ്പള്ളിയാകാന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ആയത് ലൂസിഫറിലെ ബോബിയെന്ന് പരിഹസിച്ച് ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ചിന്ത ജെറോം. ചാര്ട്ടേഡ് വിമാനയാത്രയുടെ സ്പോണ്സര് ആരെന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാന് മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറാകുന്നില്ല. സുതാര്യമായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങള് നടക്കുന്നതെങ്കില് എന്തുകൊണ്ട് വെളിപ്പെടുത്തിക്കൂടാ?. പറയാന് താല്പര്യമില്ല എന്നാണ് നിലപാട്.
എന്താണ് ഇത്ര ദുരൂഹത. ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളോട് മറുപടി പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ധാര്മികതയെന്നും ചിന്ത പറഞ്ഞു.
എല്ലാം വിറ്റ് മുടിക്കാന് ശ്രമിക്കുകയാണ്. പൂക്കി ഇമേജില് നിന്ന് യഥാര്ത്ഥ ധാര്ഷ്ട്യം പുറത്തു വന്നു. മലപ്പുറത്തേക്കുള്ള വിമാന യാത്രയുടെ സ്പോണ്സറുടെ പേര് പറയാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാട് ദുരൂഹമാണ്. ഹെലികോപ്റ്റര് കരാര് പുതുക്കിക്കിട്ടാനുള്ള ചിപ്സന്റെ ഫയല് സര്ക്കാരിന് മുന്നിലുണ്ട്. സൗജന്യം പറ്റുന്നത് കമ്മിറ്റ്മെന്റിന് വഴിവെക്കും.
മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് പുറത്തുവന്നത് മഞ്ഞുമലയുടെ ഒരറ്റം മാത്രമാണെന്നും ചിന്ത ജെറോം പറഞ്ഞു.