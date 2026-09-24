പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് എ ഐ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാന് സംവിധാനം ഒരുക്കുമെന്ന് തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയകുമാര്. പൊലീസിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടിയാണ് ഇത് നടപ്പാക്കുക.എ ഐ ക്യാമറ എവിടെയൊക്കെ വെക്കണമെന്ന് പൊലീസ് തീരുമാനിക്കും. നിലയ്ക്കലിലായിരിക്കും ഇതിന്റെ പ്രധാന ഹബ്ബ് ഉണ്ടായിരിക്കുക.
നിലയ്ക്കലില് കണ്ട്രോള് റൂം സ്ഥാപിച്ച് ആളുകളുടെ വരവും വാഹനങ്ങളുടെ പാര്ക്കിംഗും ഏകോപിപ്പിക്കും. നിലയ്ക്കലില് 6000 പേര്ക്കെങ്കിലും സൗകര്യത്തോടെ ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കും.
ശബരിമല മണ്ഡലകാല മുന്നൊരുക്കങ്ങള് തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് യോഗം വ്യാഴാഴ്ച ചര്ച്ച ചെയ്തു.അരവണ ഉല്പാദനത്തിലെ പ്രതിസന്ധി, സന്നിധാനത്തെ തിരക്ക്, കടകളുടെ ലേലം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില് പരിഹാരം കാണുമെന്ന് ബോര്ഡ് യോഗത്തിന് ശേഷം ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് കെ ജയകുമാര് വ്യക്തമാക്കി.
നവംബര് 16ന് ശബരിമല നട തുറക്കും.ഒരുപാട് കാര്യങ്ങള് ദേവസ്വം ബോര്ഡിന് ചെയ്തു തീര്ക്കാനുണ്ടെന്ന് കെ ജയകുമാര് പറഞ്ഞു. ശബരിമലയില് ആറ് കോടിരൂപയുടെ നവീകരണമാണ് നടക്കുന്നത്.എല്ലാം ഒക്ടോബര് അവസാനം കൊണ്ട് തന്നെ തീര്ക്കും. ജോലികളുടെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കുവാന് പുറത്തുനിന്നുള്ള പരിശോധന സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു.
2,60,000 ടിന് അരവണയാണ് ഒരു ദിവസം തയാറാക്കുന്നത്. തിരക്ക് കൂടുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില് ഒരു ലക്ഷം ടിന് കൂടി അധികമായി നിര്മിക്കും. പ്രതിദിനം 3.6 ലക്ഷം ടിന് അരവണ തയാറാക്കും. ഒക്ടോബര് 31 മുതല് പുതിയ പ്ലാന്റ് പ്രവര്ത്തനം തുടങ്ങും.ശബരിമല നട തുറക്കുമ്പോള് ആവശ്യമായ അരവണ ഉണ്ടാകും.തുലാമാസ പൂജാ വേളയില് അരവണയ്ക്ക് ഒട്ടും ക്ഷാമം ഉണ്ടാവില്ല. ശര്ക്കര ദൗര്ലഭ്യം ശബരിമലയില് ഇല്ല. ആവശ്യത്തിനുള്ള ശര്ക്കര വാങ്ങി വച്ചിട്ടുണ്ട്.
ശര്ക്കരക്കായി മൂന്ന് തവണ ടെന്ഡര് വിളിച്ചു. പേപ്പര് കമ്പനി അല്ല എന്നത് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് പ്രാപ്തി പരിശോധന അടക്കം നടത്തുന്നുണ്ട്. വിലപേശല് നടപടികള് അടക്കം നടത്തണമെന്നും കെ ജയകുമാര് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, ശബരിമലയിലെ സ്വര്ണക്കിരീടം നഷ്ടമായിട്ടില്ലെന്ന് തിരുവാഭരണം കമ്മിഷന് തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡിനെ അറിയിച്ചു. സ്വര്ണക്കിരീടം സന്നിധാനത്തെ സ്ട്രോംഗ് റൂമില് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2012ല് ശബരിമലയില് തമിഴ്നാട്ടില് നിന്നുള്ള വൈദ്യനാഥ സ്വാമി സമര്പ്പിച്ച കിരീടം അദ്ദേഹം തന്നെ ഇന്ഷ്വര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.ബോര്ഡ് അംഗങ്ങളായ കെ രാജു, പി ഡി സന്തോഷ് കുമാര് എന്നിവരും വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് പങ്കെടുത്തു.