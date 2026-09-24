ദൽഹി: മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്തയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ബുധനാഴ്ച ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ‘ദുർഗ’പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം നൽകി. സ്ത്രീകൾക്കും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികൾക്കും ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോറിക്ഷകൾ സ്വന്തമാക്കാനും ഓടിക്കാനുമുള്ള അവസരം ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ലഭിക്കും; ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 1,300 പിങ്ക് ഇ-ഓട്ടോകളാണ് ഇതിനായി അനുവദിക്കുന്നത്.
ആകെ 1,300 വാഹനങ്ങളിൽ 1,170 എണ്ണം സ്ത്രീകൾക്കും 130 എണ്ണം ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കുമായി നീക്കിവെക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഓരോ റവന്യൂ ജില്ലയിലും സ്ത്രീകൾക്ക് പരമാവധി 90 ഇ-ഓട്ടോകളും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികൾക്ക് 10 എണ്ണവും വീതം അനുവദിക്കും. നിശ്ചിത യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച്, ഇതിനായുള്ള പ്രത്യേക ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ വഴിയാകും അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുക.
ദൽഹിയിലെ ഗതാഗത മേഖലയിൽ സ്ത്രീകളുടെയും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികളുടെയും പങ്കാളിത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം സ്വയം തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതും പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യമാണ്. ‘ലാസ്റ്റ്-മൈൽ കണക്റ്റിവിറ്റി’ (യാത്രയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലെ ഗതാഗത സൗകര്യം) ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും, പ്രത്യേകിച്ച് അതിരാവിലെയും വൈകുന്നേരങ്ങളിലും സുരക്ഷിതമായ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനും ഈ പദ്ധതി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.
സ്ത്രീ അപേക്ഷകർ 20-നും 40-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരും, സാധുവായ വോട്ടർ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്, എൽഎംവി ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, പിഎസ്വി ബാഡ്ജ് എന്നിവയുള്ള ദൽഹി നിവാസികളുമായിരിക്കണം. മൂന്നിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഇതിന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കില്ല. അപേക്ഷകയോ അവരുടെ കുടുംബമോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനമോ ത്രീ-വീലറോ സ്വന്തമായിരിക്കാൻ പാടില്ല; കൂടാതെ 2025-26 വർഷത്തെ കുടുംബ വരുമാനം 5 ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടാൻ പാടില്ല.
ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അപേക്ഷകർ പ്രായം, താമസസ്ഥലം, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുന്നതിനൊപ്പം ദൽഹി ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് നൽകുന്ന സാധുവായ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഹാജരാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ഇ-ഓട്ടോകൾക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തെ നിർബന്ധിത ‘ലോക്ക്-ഇൻ’ കാലാവധിയുണ്ടാകും; ഈ കാലയളവിൽ അവ വിൽക്കാനോ കൈമാറ്റം ചെയ്യാനോ പാടില്ല. തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി വാഹനങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ‘ദുർഗ’ ബ്രാൻഡിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും.
അറ്റകുറ്റപ്പണി, സർവീസിംഗ്, ചാർജിംഗ്, ബാറ്ററി റീസൈക്ലിംഗ് തുടങ്ങിയ അനുബന്ധ മേഖലകളിലും തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ പദ്ധതിക്ക് കഴിയുമെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു. 70 മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ പാർക്കിംഗ് ഏരിയകളിൽ ഇവി ചാർജിംഗ് സൗകര്യങ്ങൾക്കായി ഡൽഹി മെട്രോ റെയിൽ കോർപ്പറേഷൻ സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണത്തോടൊപ്പം സുരക്ഷിതവും മലിനീകരണമുക്തവും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ നഗര ഗതാഗത സംവിധാനം തലസ്ഥാനത്ത് ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ പദ്ധതി സഹായിക്കുമെന്ന് ഗുപ്ത പറഞ്ഞു.
ൽഹി: മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്തയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ബുധനാഴ്ച ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ‘ദുർഗ’പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം നൽകി. സ്ത്രീകൾക്കും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികൾക്കും ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോറിക്ഷകൾ സ്വന്തമാക്കാനും ഓടിക്കാനുമുള്ള അവസരം ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ലഭിക്കും; ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 1,300 പിങ്ക് ഇ-ഓട്ടോകളാണ് ഇതിനായി അനുവദിക്കുന്നത്.
ആകെ 1,300 വാഹനങ്ങളിൽ 1,170 എണ്ണം സ്ത്രീകൾക്കും 130 എണ്ണം ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കുമായി നീക്കിവെക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഓരോ റവന്യൂ ജില്ലയിലും സ്ത്രീകൾക്ക് പരമാവധി 90 ഇ-ഓട്ടോകളും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികൾക്ക് 10 എണ്ണവും വീതം അനുവദിക്കും. നിശ്ചിത യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച്, ഇതിനായുള്ള പ്രത്യേക ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ വഴിയാകും അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുക.
ദൽഹിയിലെ ഗതാഗത മേഖലയിൽ സ്ത്രീകളുടെയും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികളുടെയും പങ്കാളിത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം സ്വയം തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതും പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യമാണ്. ‘ലാസ്റ്റ്-മൈൽ കണക്റ്റിവിറ്റി’ (യാത്രയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലെ ഗതാഗത സൗകര്യം) ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും, പ്രത്യേകിച്ച് അതിരാവിലെയും വൈകുന്നേരങ്ങളിലും സുരക്ഷിതമായ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനും ഈ പദ്ധതി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.
സ്ത്രീ അപേക്ഷകർ 20-നും 40-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരും, സാധുവായ വോട്ടർ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്, എൽഎംവി ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, പിഎസ്വി ബാഡ്ജ് എന്നിവയുള്ള ദൽഹി നിവാസികളുമായിരിക്കണം. മൂന്നിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഇതിന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കില്ല. അപേക്ഷകയോ അവരുടെ കുടുംബമോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനമോ ത്രീ-വീലറോ സ്വന്തമായിരിക്കാൻ പാടില്ല; കൂടാതെ 2025-26 വർഷത്തെ കുടുംബ വരുമാനം 5 ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടാൻ പാടില്ല.
ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അപേക്ഷകർ പ്രായം, താമസസ്ഥലം, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുന്നതിനൊപ്പം ദൽഹി ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് നൽകുന്ന സാധുവായ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഹാജരാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ഇ-ഓട്ടോകൾക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തെ നിർബന്ധിത ‘ലോക്ക്-ഇൻ’ കാലാവധിയുണ്ടാകും; ഈ കാലയളവിൽ അവ വിൽക്കാനോ കൈമാറ്റം ചെയ്യാനോ പാടില്ല. തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി വാഹനങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ‘ദുർഗ’ ബ്രാൻഡിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും.
അറ്റകുറ്റപ്പണി, സർവീസിംഗ്, ചാർജിംഗ്, ബാറ്ററി റീസൈക്ലിംഗ് തുടങ്ങിയ അനുബന്ധ മേഖലകളിലും തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ പദ്ധതിക്ക് കഴിയുമെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു. 70 മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ പാർക്കിംഗ് ഏരിയകളിൽ ഇവി ചാർജിംഗ് സൗകര്യങ്ങൾക്കായി ഡൽഹി മെട്രോ റെയിൽ കോർപ്പറേഷൻ സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണത്തോടൊപ്പം സുരക്ഷിതവും മലിനീകരണമുക്തവും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ നഗര ഗതാഗത സംവിധാനം തലസ്ഥാനത്ത് ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ പദ്ധതി സഹായിക്കുമെന്ന് ഗുപ്ത പറഞ്ഞു.