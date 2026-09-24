ആലപ്പുഴ: സിഎംആര്എല് എംഡി ശശിധരന് കര്ത്തയുടെ ഡയറിയില് തന്റെ പേര് എഴുതി ചേർത്തതായിരിക്കുമെന്ന് ജി സുധാകരന് എംഎല്എ. പാര്ട്ടിക്ക് പണം നല്കാമെന്ന് കര്ത്ത പറഞ്ഞപ്പോള് താന് എതിര്ക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പി സി ജോര്ജ് പോലും തന്നെപ്പറ്റി അസംബ്ലിയില് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. തന്നെപ്പറ്റി മാത്രമാണ് പിസി ജോര്ജ് ഒന്നും പറയാത്തത്. ഷോണ് ജോര്ജിന് എവിടെ നിന്നും പേരു കിട്ടി?. ആ ചെറുപ്പക്കാരന് ഇത്തിരി ഓവറാണെന്നും ജി.സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.
കേസിന്റെ പ്രാധാന്യം കളയാന് അനാവശ്യ പേരുകള് എഴുതി ചേര്ക്കുന്നതായിരിക്കും. യഥാര്ത്ഥത്തില് കാശു വാങ്ങിയവരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണിത്. പേര് വന്നതില് താന് മാനനഷ്ടക്കേസ് ഒന്നും നല്കുന്നില്ല. മാനം ഉള്ളവര് ഇതൊന്നും പറയില്ലല്ലോയെന്നും സുധാകരന് പറഞ്ഞു. എന്തായാലും ഷോണ് ജോര്ജിന്റെ പേര് ലിസ്റ്റില് ഇല്ലല്ലോ?. അതു മതിയെന്ന് സുധാകരന് പ്രതികരിച്ചു.
ഷോൺ ജോർജ് പറയുന്നത് കുറച്ചൊക്കെ ശരിയാണെന്ന് തനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് അയാള് ഇത്തിരി ഓവറാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളുടെ മുന്നില് സജീവമായി നില്ക്കുന്ന ചിലരുണ്ട്. തന്റെ പേര് അതില് എഴുതി ചേര്ത്തതായിരിക്കും. അല്ലാതെ പേരു വരേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും ജി സുധാകരന് പറഞ്ഞു. ശശിധരൻ കർത്തയിൽ നിന്നും പേരു വാങ്ങിയവരിൽ ജി സുധാകരനും ഉണ്ടെന്ന ലിസ്റ്റ് ഷോൺ ജോർജ് പുറത്തു വിട്ടിരുന്നു.