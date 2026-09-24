മുംബൈ: 10,000 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തിയുമായി ബോളിവുഡ് സൂപ്പർതാരം ഷാരൂഖ് ഖാൻ ‘ഹുറുൺ ഇന്ത്യ റിച്ച് ലിസ്റ്റിൽ’ (Hurun India Rich List) വീണ്ടും ഏറ്റവും സമ്പന്നനായ ഇന്ത്യൻ നടനായി ഇടംപിടിച്ചു. റെഡ് ചില്ലീസ് എന്റർടൈൻമെന്റ്, നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് സ്പോർട്സ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങളും മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങളും ആസ്തികളും കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
പട്ടികയിൽ ഒന്നാമനായി തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും, കഴിഞ്ഞ വർഷം ഹുറുൺ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കണക്കുകളെ അപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസ്തിയിൽ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ‘ഹുറുൺ ഇന്ത്യ റിച്ച് ലിസ്റ്റ് 2025’-ൽ ഷാരൂഖിന്റെ ആസ്തി 12,490 കോടി രൂപയായാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. ഈ വർഷം ആദ്യം പുറത്തിറങ്ങിയ ‘ഹുറുൺ ഗ്ലോബൽ റിച്ച് ലിസ്റ്റ്’ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസ്തി 10,800 കോടി രൂപയാണെന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
2023-ന് ശേഷം തിയേറ്റർ റിലീസുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും വിനോദ വ്യവസായത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രമുഖ വ്യക്തിയായിത്തന്നെ തുടരുന്നു. ‘പഠാൻ’, ‘ജവാൻ’, ‘ഡങ്കി’ എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് 2023-ൽ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചത്; ഇവയെല്ലാം തിയേറ്ററുകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയിരുന്നു. സിദ്ധാർത്ഥ് ആനന്ദ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ‘കിംഗ്’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഷാരൂഖ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ സുഹാന ഖാനും ഈ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. ഡിസംബർ 24-ന് റിലീസ് ചെയ്യാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ‘കിംഗ്’, 2023-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഷാരൂഖിന്റെ തിരിച്ചുവരവായിരിക്കും.
4,000 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തിയുള്ള അമിതാഭ് ബച്ചനാണ് പട്ടികയിൽ തൊട്ടുപിന്നിലുള്ള നടൻ. 2025-ലെ ഹുറുൺ ഇന്ത്യ റിച്ച് ലിസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസ്തി 1,630 കോടി രൂപയായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നതിൽ നിന്ന് വലിയൊരു വർദ്ധനവാണിത്. റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, ബച്ചന്റെ സമ്പത്ത് ഭാഗികമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ‘ഫാമിലി ഓഫീസ്’ വഴിയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആസ്തികളും വിവിധ കമ്പനികളിലെ നിക്ഷേപങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊത്തം സമ്പത്തിലേക്ക് സംഭാവന നൽകുന്നു.
2026-ലെ പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ച മറ്റൊരു നടനാണ് ഹൃത്വിക് റോഷൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസ്തി 2,500 കോടി രൂപയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു; കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് 2,160 കോടി രൂപയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്ന ബിസിനസ്സ് സംരംഭങ്ങളിൽ ‘HRX’ എന്ന ബ്രാൻഡും ഉൾപ്പെടുന്നു.