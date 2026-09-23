ബെംഗളൂരു: കർണാടകയിൽ പിടികൂടിയ വ്യാജ മരുന്ന് ശൃംഖലയുടെ വ്യാപ്തി കൂടുതൽ വലുതാണെന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം. 2025 ഫെബ്രുവരി മുതൽ ബെംഗളൂരുവിലെയും കർണാടകയിലെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലെയും ആശുപത്രികൾക്കും ക്ലിനിക്കുകൾക്കും ഏകദേശം 12 കോടി വിലമതിക്കുന്ന വ്യാജ മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്തതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ എട്ട് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
കാൻസർ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകൾ, ജീവൻരക്ഷാ മരുന്നുകൾ, തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുത്തിവയ്പുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മരുന്നുകളാണ് ശൃംഖല വഴി വിതരണം ചെയ്തതെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ സംശയം. യഥാർഥ വിലയേറിയ മരുന്നുകൾക്ക് പകരം കുറഞ്ഞ വിലയിലുള്ള മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും അവ പുനർപാക്ക് ചെയ്ത് പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ പേരിലുള്ള ലേബലുകൾ പതിപ്പിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തതായും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
മിനർവ സർക്കിളിന് സമീപമുള്ള കൃപ ഹെൽത്ത് കെയർ എന്ന സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിലാണ് ശൃംഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമ വീരേഷ് കുമാർ ജെയിനിനെ അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇയാളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് സംശയാസ്പദമായ വ്യാജ മരുന്നുകളുടെ വലിയ ശേഖരം പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. ആശുപത്രികൾക്കും ക്ലിനിക്കുകൾക്കും മരുന്നുകൾ വലിയ വിലക്കുറവിൽ നൽകിയിരുന്നുവെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ.
വ്യാജ മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്തതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെയും കർണാടക ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ-മരുന്ന് നിയന്ത്രണ വകുപ്പ് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 16 മരുന്ന് ലൈസൻസുകൾ റദ്ദാക്കുകയും എട്ട് ലൈസൻസുകൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
നെലമംഗലയിലെ ഫൈസർ കമ്പനിയുടെ സി ആൻഡ് എഫ് ഡിപ്പോയുടെ ഇടപാടുകളും അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യാജ മരുന്നുകളുടെ ഉറവിടം, വിതരണ ശൃംഖലയിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളും വ്യക്തികളും, മരുന്നുകൾ ലഭിച്ച ആശുപത്രികളും ക്ലിനിക്കുകളും എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കൂടുതൽ പരിശോധന നടത്തുകയാണ്.
കർണാടകയ്ക്ക് പുറത്തേക്കും ശൃംഖലയ്ക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അന്വേഷണം കൂടുതൽ വ്യാപിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.