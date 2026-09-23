മുംബായ്: മഹാരാഷ്ട്രയില് ഉത്സവ ഘോഷയാത്രകളില് പൊതുനിരത്തുകളില് പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നത് പൂര്ണ്ണമായും നിരോധിച്ച് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി. രൂക്ഷമായ ശബ്ദ, വായു മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കാന് കൂടുതല് നിര്ദ്ദേശങ്ങള് കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഗണേശോത്സവം പോലുള്ളവയില് അനിയന്ത്രിതമായ വായു മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാനായി കോടതി സ്വമേധയാ എടുത്ത കേസിലാണ് ഉത്തരവ്. ആഘോഷങ്ങളില് ലേസര് ലൈറ്റുകള്, തീവ്രതയുള്ള ല്യൂമെന് ലൈറ്റുകള്, ബീമുകള് എന്നിവയും പൂര്ണ്ണമായും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഉത്സവ വേദികളിലും ഘോഷയാത്രകളിലും സംഘാടകര് ആന്തരിക ശബ്ദനിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളും ഡെസിബെല് മീറ്ററുകളും സ്ഥാപിക്കണം, കൂടാതെ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പോസിറ്റായി സമര്പ്പിക്കണം.
നിലവാരം പാലിക്കാത്ത ശബ്ദ സംവിധാനങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും ഉടന് അധികൃതര് കണ്ടുകെട്ടണമെന്നും നിര്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സംഘാടകരുടെ പേര്, വിലാസം, മൊബൈല് നമ്പറുകള് എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം രേഖാമൂലമുള്ള അനുമതികളും ഘോഷയാത്രകളില് പരസ്യമായി പ്രദര്ശിപ്പിക്കണമെന്നും കോടതി നിര്ദേശിച്ചു.