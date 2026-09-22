വാർദ്ധക്യം അനിവാര്യവും സ്വാഭാവികവുമാണ്. മുഖത്താകാം ചിലപ്പോൾ പ്രായമാകുന്നതിന്റെ ആദ്യ സൂചനകള് വന്നു തുടങ്ങുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ മുഖത്തെ പ്രായമാകുന്നതിന്റെ സൂചനകളെ ഇല്ലാതാകാൻ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്നു ഭക്ഷണ കാര്യത്തില് ശ്രദ്ധ നല്കിയാല് മതി.മുഖത്ത് പ്രായക്കൂടുതല് തോന്നിക്കാതിരിക്കാനും ചര്മ്മം ചെറുപ്പമായിരിക്കാനും കഴിക്കേണ്ട ചില ഭക്ഷണങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം…
1. മാതളം
ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകള് ധാരാളം അടങ്ങിയ മാതളം കഴിക്കുന്നത് രക്തയോട്ടം കൂട്ടാനും കൊളാജന് ഉല്പാദിപ്പിക്കാനും ചര്മ്മം ചെറുപ്പമായിരിക്കാനും സഹായിക്കും.
2. അവക്കാഡോ
ഒമേഗ 3 ഫാറ്റി ആസിഡും മറ്റ് ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പും വിറ്റാമിന് ഇയും ധാരാളം അടങ്ങിയ അവക്കാഡോ ചര്മ്മത്തിലെ ചുളിവുളെ തടയാനും മുഖത്ത് പ്രായക്കൂടുതല് തോന്നിക്കാതിരിക്കാനും സഹായിക്കും.
3. മുട്ട
പ്രോട്ടീനിന്റെ കലലറയാണ് മുട്ട. വിറ്റാമിനുകളും ധാരാളം അടങ്ങിയ മുട്ട കഴിക്കുന്നതും ചര്മ്മത്തിലെ ചുളിവുകളെ തടയാന് സഹായിക്കും.
4. ഇലക്കറികള്
വിറ്റാമിനുകളും ധാതുക്കളും മറ്റ് ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകളും അടങ്ങിയ ചീര പോലെയുള്ള ഇലക്കറികള് കഴിക്കുന്നതും ചര്മ്മത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്.
5. ബ്ലൂബെറി
ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകളുടെ കലവറയായ ബ്ലൂബെറി പതിവാക്കുന്നതും ചര്മ്മത്തിലെ ചുളിവുകളെ തടയാനും ചര്മ്മം ചെറുപ്പമായിരിക്കാനും സഹായിക്കും.
6. തണ്ണിമത്തന്
വിറ്റാമിന് സി, ലൈക്കോപിന്, പൊട്ടാസ്യം തുടങ്ങിയവ അടങ്ങിയ തണ്ണിമത്തന് കഴിക്കുന്നതും ചര്മ്മത്തിന് നല്ലതാണ്.
7. തൈര്
തൈരിലെ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ചര്മ്മത്തിലെ ചുളിവുകളെ തടയാനും ചര്മ്മം ചെറുപ്പമായിരിക്കാനും സഹായിക്കും.
8. ബദാം
വിറ്റാമിന് ഇ ധാരാളം അടങ്ങിയ ഒരു നട്സാണ് ബദാം. കൂടാതെ ഇവയില് ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകള് ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാല് ഇവ ഡയറ്റില് ഉള്പ്പെടുത്തുന്നത് ചര്മ്മത്തിലെ ചുളിവുകളെ തടയാനും ചര്മ്മം ചെറുപ്പമായിരിക്കാനും സഹായിക്കും.
9. നാരങ്ങ
വിറ്റാമിന് സിയും മറ്റ് ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകളും അടങ്ങിയ നാരങ്ങ കഴിക്കുന്നതും ചര്മ്മത്തിന് നല്ലതാണ്.
10. സൂര്യകാന്തി വിത്തുകള്
വിറ്റാമിന് ഇ അടങ്ങിയതാണ് സൂര്യകാന്തി വിത്തുകള്. അതിനാല് ഇവ കഴിക്കുന്നതും ചര്മ്മത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണം ചെയ്യും.