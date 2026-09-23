അഹമ്മദാബാദ് : ഇന്ത്യയുടെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും സൂറത്തിനും വാപ്പിക്കും ഇടയിലുള്ള ആദ്യ ഭാഗത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ഈ വർഷം ഡിസംബറോടെ പൂർത്തിയാകുമെന്നും റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് ചൊവ്വാഴ്ച അഹമ്മദാബാദിൽ പറഞ്ഞു. അടുത്ത വർഷം ഏപ്രിൽ-മെയ് മാസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ട്രാക്കുകളിൽ എത്തിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ആദ്യ ഭാഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ് ട്രെയിൻ വിപുലമായ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുമെന്ന് വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞു. ബികെസിക്കും താനെയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള അണ്ടർ-സീ ടണലിന്റെ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചും സ്റ്റേഷനുകളുടെയും പാലങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു.
കൂടാതെ സൂറത്തിനും വാപ്പിക്കും ഇടയിലുള്ള ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ വർഷം ഡിസംബറോടെ പൂർത്തിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞു. ഇതിനു പുറമെ
അടുത്ത വർഷം ഏപ്രിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെയ് മാസത്തോടെ ട്രെയിൻ ട്രാക്കുകളിൽ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അതിനുശേഷം വിപുലമായ പരിശോധന നടത്തുമെന്നും വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ രൂപപ്പെടുന്നു
ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിന്റെ പല പ്രധാന ഘടകങ്ങളും ഇതിനകം തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ വിപുലമായ ഘട്ടത്തിലെത്തിയെന്ന് വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞു. ബോഗി തയ്യാറായതായും കാർ ബോഡിയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റവും പൂർത്തിയായി, വാഹന ഇലക്ട്രോണിക്സുകളുടെയും ചക്രങ്ങളുടെയും രൂപകൽപ്പന പൂർത്തിയായെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ
പാന്റോഗ്രാഫ്, ഓവർഹെഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്നിവയുമായി ട്രെയിനിന്റെ സംയോജനവും പൂർത്തിയായതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതിനു പുറമെ
ട്രെയിനും സ്റ്റേഷനുകളും തമ്മിലുള്ള സംയോജന പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർത്തിയായതായും വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞു. കൂടാതെ അടുത്ത വർഷം മധ്യത്തോടെ ആദ്യത്തെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ വിഭാഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
കടലിനടിയിലൂടെയുള്ള തുരങ്ക നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു
ബി.കെ.സി.ക്കും താനെയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള കടലിനടിയിലൂടെയുള്ള തുരങ്കത്തെക്കുറിച്ചും വൈഷ്ണവ് സംസാരിച്ചു. തുരങ്കത്തിന്റെ പണി നന്നായി പുരോഗമിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ടണൽ ബോറിംഗ് മെഷീൻ അഥവാ ടിബിഎം ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഷാഫ്റ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് ആദ്യം പ്രക്രിയയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.