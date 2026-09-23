നഗോയ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ വനിതകളുടെ 10 മീറ്റർ എയർ പിസ്റ്റൾ ഇനത്തിൽ ഭാരതത്തിന്റെ മനു ഭാക്കർ ഫൈനലിലേക്ക്. യോഗ്യതാ റൗണ്ടിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ 96, 96, 98 എന്നിങ്ങനെ സ്കോർ ചെയ്ത മനു ആകെ 579 പോയിന്റ് നേടി മികച്ച നിലയിലാണ് മത്സരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഇതോടെ വ്യക്തിഗത ഫൈനലിലേക്കുള്ള സാധ്യത ശക്തമാക്കാനും താരത്തിന് കഴിഞ്ഞു.
അതേസമയം, ഭാരത താരം ഈശ സിംഗ് മികച്ച തിരിച്ചുവരവ് നടത്തി. അവസാന ഘട്ടങ്ങളിൽ 97, 97, 96 എന്നിങ്ങനെ ഭേദപ്പെട്ട സ്കോറുകൾ നേടിയ ഈശ 572 പോയിന്റോടെ മത്സരം പൂർത്തിയാക്കി. എന്നാൽ സുരുചിക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ച നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയര്ന്നിട്ടില്ല. അവസാന സെറ്റിൽ 93 പോയിന്റ് മാത്രം നേടിയതോടെ ആകെ സ്കോർ 568 ആയി. നിർണായക ഘട്ടത്തിലെ ഈ തിരിച്ചടി ഭാരത ടീമിന്റെ കൂട്ടായ പ്രകടനത്തെയും ബാധിച്ചു.
മൂന്ന് താരങ്ങളുടെയും ആകെ പ്രകടനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭാരതത്തിന് ടീം മെഡൽ നേടാനായില്ല. ഈ ഇനത്തിൽ സ്വർണ മെഡൽ നേടാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് മത്സരത്തിന് മുമ്പ് വ്യാപകമായി വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ യോഗ്യതാ റൗണ്ടിലെ അവസാന ഘട്ടത്തിലെ പ്രകടനങ്ങൾ ടീമിന്റെ മെഡൽ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് തിരിച്ചടിയായി. വ്യക്തിഗത വിഭാഗത്തിൽ ഫൈനലിലെത്തിയ മനു ഭാക്കറിലാണ് ഇനി ഭാരതത്തിന്റെ മെഡൽ പ്രതീക്ഷ നല്കുന്നത്.
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സോഫ്റ്റ് ടെന്നീസിൽ ഭാരതത്തിന്റെ ആദ്യ മെഡൽ ഉറപ്പാക്കി ജയ് മീന ചരിത്രം കുറിച്ചു. ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ ഫിലിപ്പീൻസിന്റെ ഷെർവിൻ നുഗുയിറ്റിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ജയ് മീന സെമിഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചത്.
തീപാറുന്ന പോരാട്ടത്തിൽ 4-3 (0-4, 4-2, 2-4, 5-3, 2-4, 7-5) എന്ന സ്കോറിനായിരുന്നു ജയ് മീനയുടെ വിജയം. സെമിഫൈനലിൽ എത്തിയതോടെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സോഫ്റ്റ് ടെന്നീസിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഭാരതം നേടുന്ന ആദ്യ മെഡലായി ഇത് മാറി.