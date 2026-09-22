ചെന്നൈ: ‘പെരുന്തലൈവർ കാമരാജർ സൗജന്യ പ്രഭാതഭക്ഷണ പദ്ധതി’ വിപുലീകരിച്ച് തമിഴ്നാട്. പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ് തിരുവാന്മിയൂർ ഗാന്ധി ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഗവൺമെന്റ് മിഡിൽ സ്കൂളിൽ വച്ച് നിർവഹിച്ചു. ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിനിടെ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി സംവദിച്ച അദ്ദേഹം അവർക്ക് പ്രഭാതഭക്ഷണം വിളമ്പിക്കൊടുക്കുകയും കുട്ടികൾക്കൊപ്പം പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു.
പിന്നീട് ക്ലാസ് മുറികൾ സന്ദർശിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ചെയ്തു. നേരത്തെ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമായിരുന്ന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സൗജന്യ പ്രഭാതഭക്ഷണ പദ്ധതി. വിപുലീകരണത്തോടെ, ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഈ പദ്ധതിയുടെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
15.30 ലക്ഷം അധിക വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിപുലീകരിച്ച പ്രഭാതഭക്ഷണ പരിപാടിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. തമിഴ്നാട്ടിലെ 15,454 സർക്കാർ, സർക്കാർ-എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലായി 6 മുതൽ 8 വരെ ക്ലാസുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്നു. അതിനാൽ വിപുലീകരണം സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള വലിയൊരു വിഭാഗം സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രഭാതഭക്ഷണം ലഭിക്കും.
സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് പോഷകാഹാരം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ക്ലാസ് മുറികളെ വിശപ്പ് രഹിതമാക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ പ്രഭാതഭക്ഷണ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഹാജർ നില മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കുന്നതിനും ഈ പദ്ധതി വഹിക്കുന്ന പങ്കിനെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ എടുത്തുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പദ്ധതി വിപുലീകരിക്കുന്നതിനായി തമിഴ്നാട് സർക്കാർ അധികമായി 217.63 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. ഈ അധിക തുക കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതോടെ, പദ്ധതിയുടെ ആകെ ബജറ്റ് വിഹിതം 724 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. ഈ പദ്ധതി നേരത്തെ ‘മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രഭാതഭക്ഷണ പദ്ധതി’ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. തമിഴ്നാട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കെ. കാമരാജിനോടുള്ള ആദരസൂചകമായി ഇതിന് ഇപ്പോൾ ‘പെരുന്തലൈവർ കാമരാജ് സൗജന്യ പ്രഭാതഭക്ഷണ പദ്ധതി’ എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തത്.
സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുന്നതിലും സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതികൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലും കാമരാജ് നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.