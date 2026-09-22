ചർമ്മത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ഈർപ്പം നിലനിർത്താൻ നെയ്യ് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. ഇത് വരണ്ട ചർമ്മമുള്ളവർക്ക് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യും. വിപണിയിൽ കിട്ടുന്ന പല ലോഷനുകളെക്കാളും കൂടുതൽ സമയം ചർമ്മത്തെ മൃദുവായി നിലനിർത്താൻ നെയ്യിന് കഴിയും.വിലകൂടിയ സൗന്ദര്യവർദ്ധക ഉൽപ്പന്നങ്ങളെപ്പോലും വെല്ലുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് നെയ്യിക്കുള്ളത്. നെയ്യിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒമേഗ ഫാറ്റി ആസിഡുകളും വിറ്റാമിനുകളായ എ, ഡി, ഇ, കെ എന്നിവയുമാണ് ഇതിനെ നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന് അനുയോജ്യമാക്കുന്നത്.
നെയ്യുടെ ഗുണങ്ങൾ
ചർമ്മത്തിലെ കോശങ്ങളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനും ചുളിവുകൾ മാറ്റാനും നെയ്യ് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് . ഇത് ചർമ്മത്തിന് ഇലാസ്തികത നൽകുകയും യൗവനം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.ചർമ്മത്തിലെ പിഗ്മെന്റേഷൻ കുറയ്ക്കാനും തിളക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കാം.രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് കണ്ണിന് താഴെ അല്പം നെയ്യ് പുരട്ടി മസാജ് ചെയ്യുന്നത് കറുത്ത പാടുകൾ കുറയ്ക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ്. അധികം ആർക്കും അറിയാത്ത ഒരു പൊടികൈയ്യാണ് ഇത്.ചുണ്ടുകൾ വിണ്ടുകീറുന്നതിന് രാസവസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയ ലിപ് ബാമുകൾക്ക് പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മികച്ച പ്രകൃതിദത്ത ഔഷധമാണിത്. ചുണ്ടുകളിലെ കറുപ്പ് മാറ്റാനും മൃദുവാക്കാനും നെയ്യ് സഹായിക്കും.
എണ്ണമയമുള്ള ചർമ്മക്കാർ: മുഖക്കുരു അധികമുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായി എണ്ണമയമുള്ള ചർമ്മമുള്ളവരോ നെയ്യ് നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ സുഷിരങ്ങൾ അടയാൻ കാരണമായേക്കാം. അതുപോലെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയതോ അല്ലെങ്കിൽ മായം ചേർക്കാത്തതോ ആയ ശുദ്ധമായ പശുവിൻ നെയ്യ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നെയ്യ് മികച്ചതാണ്. കുട്ടികൾക്ക് നെയ്യ് നൽകുന്നത് അവരുടെ ബുദ്ധിശക്തിയും ഓർമ്മശക്തിയും ഏകാഗ്രതയും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും. നെയ്യിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒമേഗ-3 ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളിനെ കുറയ്ക്കാനും ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുന്നു. കാഴ്ചശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നെയ്യ് വളരെ നല്ലതാണ്. കണ്ണിന്റെ വരൾച്ച മാറ്റാനും കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകാനും നെയ്യ് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നല്ലതാണ്. ചർമ്മത്തിന് മാത്രമല്ല, മുടിക്ക് പോഷണം നൽകാനും മുടി കൊഴിച്ചിൽ തടയാനും നെയ്യ് പുരട്ടുന്നത് നല്ലതാണ്.
നെയ് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ സന്ധികളിലെ ലൂബ്രിക്കന്റായി നെയ്യ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇത് സന്ധിവേദനയും നീർക്കെട്ടും കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. ശരീരത്തിന് പെട്ടെന്ന് ഊർജ്ജം നൽകാൻ നെയ്യ് നല്ലതാണ്. ഏത് വസ്തുവാണെങ്കിലും, അമിത ഉപയോഗം ദോഷകരമാണ്. ഒരു ദിവസം 1-2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരോഗ്യകരമാണ്.