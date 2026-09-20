പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല തീര്ത്ഥാടനം ആസന്നമായിരിക്കെ സര്ക്കാരിന്റെയും ദേവസ്വം ബോര്ഡിന്റെയും അനാസ്ഥക്കെതിരെ ഹിന്ദു ഐക്യവേദി പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക്.
ശബരിമലയില് മണ്ഡല ഉത്സവകാല മുന്നൊരുക്കങ്ങള് ഒന്നും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. ദേവസ്വം ബോര്ഡിന്റെയും ഭരണകൂടത്തിന്റെയും അനാസ്ഥക്കും അവകാശലംഘനങ്ങള്ക്കുമെതിരെ ഹിന്ദു ഐക്യവേദി പത്തനംതിട്ട ജില്ലാക്കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തില് 22ന് രാവിലെ 10.30ന് ജില്ലാ കളക്ട്രേറ്റിന് മുന്നില് ധര്ണ നടത്തും.
മണ്ഡലകാല ഒരുക്കങ്ങള് വിലയിരുത്താന് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി നേതാക്കള് നിലയ്ക്കല്, പമ്പ, മരക്കൂട്ടം, സന്നിധാനം എന്നീ സ്ഥലങ്ങള് സന്ദര്ശിക്കുകയും വിവിധ വകുപ്പു മേധാവികളുമായി ചര്ച്ച നടത്തുകയും ചെയ്തു. സംസ്ഥാന ജനറല് സെക്രട്ടറി മഞ്ഞപ്പാറ സുരേഷ്, ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ടി.ആര്. ജയദേവ്, ജനറല് സെക്രട്ടറി സി. അശോക് കുമാര്, കെ. സതീഷ് കുമാര്, സെക്രട്ടറിമാരായ ഹരി ഇലന്തൂര്, കെ.പി. സുരേഷ്, ട്രഷറര് രമേഷ് മണ്ണൂര് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സന്നിധാനവും വിവിധ ഇടങ്ങളും സന്ദര്ശിച്ചത്.